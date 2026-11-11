降血壓｜天氣轉冷血壓上升？營養師推介日常食6種菜減心血管病風險

最近香港終於降溫，然而氣溫一降氣管也可能會收縮，導致血壓上升，增加心血管病發作的風險。營養師林雨薇指，在天氣降溫的日子，可改變日常飲食，加入不同營養以保健血管。

降血壓蔬菜一：紅蘿蔔

紅蘿蔔含綠原酸、對香豆酸等酚類化合物，這類植化素有血管舒張與降低發炎反應的功效，建議可將紅蘿蔔納入血管保養的餐單中。

降血壓蔬菜二：紅菜頭

紅菜頭含有硝酸鹽，進入人體後可經代謝轉成一氧化氮，幫助血管舒張。過去一項研究指出，針對高血壓成人的試驗發現，飲用研究配製的紅菜頭汁4周後，血壓有所下降。紅菜頭的紫紅色主要來自甜菜紅，根部也含有葉酸和鐵等營養成分。

降血壓蔬菜三：椰菜

椰菜和白菜同屬十字花科，也含有硝酸鹽。過去一項刊登在《BMC Medicine》 的小型高血壓研究發現，與根莖類和南瓜類蔬菜相比，增加十字花科蔬菜的攝取量可降低收縮壓。