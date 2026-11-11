50歲以上不足兩成人打針 新冠流感夾擊構威脅

新冠疫情雖已告一段落，但威脅仍存在。過去三年曾在春夏季曾出現明顯的活躍高峰，今年夏季更一度出現新冠、流感雙高峰，對高危人士構成健康威脅。根據衛生防護中心最新數字，推算過去一年全港50歲或以上人士的新冠疫苗接種率只有1.27%，除公眾接種意願較低外，香港西醫工會調查亦發現，近六成醫生因無存貨而未主動提出接種建議，提倡擴大社區接種網絡，以提高接種率。

長者重症風險高12至20倍 新冠公共健康關注組成員、香港大學臨床醫學學院內科學系講座教授、感染及傳染病科專科醫生孔繁毅引述過去研究指出，長者即使無長期病患，與健康年輕人士相比，其風險高12至20倍，而感染後抗體會隨時間下降，患者可能會再度感染；加上病毒株持續更新，接種最新疫苗或加強劑可增強保護力及降低重症風險。 削接種點減接種意願 目前可接種新冠疫苗的診所由疫情高峰期的逾千間減至18間，而公營醫療接種點亦僅餘58個，加上地區分布不均，某些偏遠地區居民更要跨區打針，增加他們接種疫苗的難度及意願。香港西醫工會為此於2025年12月至2026年首季以網上問卷訪問300名診所或醫療中心醫生，以了解醫生對本港新冠疫苗接種情況的看法。

結果顯示，79%受訪醫生認為新冠疫苗接種率不理想，至於接種率偏低的原因，最多醫生認為是市民普遍覺得新冠病情輕微(74%)，其次是市民不知道需要接種加強劑(51.33%)，反映公眾對新冠病毒感染風險及疫苗接種資訊仍有不足。此外，最多受訪醫生認為，50歲或以上人士及從事高危行業的人士是主要應接種新冠疫苗的群組。

無疫苗儲備 39%受訪醫生表示不會在診症時主動提醒及建議病人接種新冠疫苗，而不提醒的原因主要是所屬診所或醫療中心沒有儲備新冠疫苗，佔57.49%。調查亦發現，若診所或醫療中心獲列為政府指定接種點，願意主動向病人提出接種建議的醫生比例有45%；若並非政府指定的新冠疫苗接種點則只有6%。 孔繁毅預料，明年9至10月將迎來下一波新冠病毒高峰期，屆時或加上流感夾擊，再衝擊免疫防線。因此高危人士應及早接種疫苗，以減低感染及重症等風險。

工會倡三大建議 香港西醫工會會長陸偉亮醫生認為，要提升整體接種率才可達致群體免疫，工會就此提出三大建議，包括整合現行疫苗資助計劃模式，常規化新冠疫苗供應，改善新冠疫苗的申請及配發安排；並推動「一站式多重防護」，讓高危人士同步接種，如參考台灣做法「左流右新」；最後亦要加強公眾教育，提升定期接種意識。