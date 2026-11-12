前列腺｜男人排尿斷斷續續是前列腺出事？7招自測嚴重程度 營養師教食4種護前列腺

排尿不順切莫歸咎自然老化！有營養師提醒，如果發現自己小便時尿流變得微弱、甚至斷斷續續，極有可能是前列腺健康亮起了紅燈，國際醫學界有一套權威的7大問題自我評估測試，只需幾分鐘就能幫你精準檢測排尿障礙的嚴重程度。同時，營養師更私心推介 4 種日常必吃的護前列腺黃金食材，教你從飲食著手保養。
前列腺｜男人排尿斷斷續續是前列腺出事？
營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，男性每次如廁都要等、半夜頻繁起床小便，不應以為年紀大了便算。有些人出門先找廁所；睡前明明已排尿，躺下不久又想尿；站在馬桶前等半天，尿流仍然斷斷續續。身體的變化，實在不必難以啟齒。
前列腺｜7招自測嚴重程度
回想最近一個月，有否出現以下情況，並為以下情況評分，0分是從來沒想；1分是很少發生、2分是偶爾發生；3分是大約一半時間會發生；4分是大多時間會發生；5分是幾乎每次都有：
排尿後不足兩小時又想如廁
尿意一來便很急，難以忍住
尿流變弱、變細
尿到一半停住，斷斷續續
需要用力才能開始排尿
排尿後仍覺未排乾淨
晚上經常需要起床小便
國際前列腺症狀評分（IPSS）可用於了解排尿症狀的嚴重程度，IPSS評分有助了解嚴重程度，但不能取代診斷：
0至7分：無症狀至輕度
8至19分：中度
20至35分：重度
營養師高敏敏提醒，分數偏高不等於一定前列腺肥大，此量表亦不能用於判斷有否前列腺癌。頻尿、夜尿、排尿不順，亦可源於膀胱功能、感染、藥物或其他健康問題。即使分數不高，只要症狀已干擾睡眠、工作或日常生活，便應找泌尿科醫生評估。
前列腺｜營養師教食4種護前列腺黃金食材
與其尋找某一種「顧前列腺神物」，不如把每日餐盤搭配妥當：
番茄、西蘭花、椰菜輪替進食
魚類、豆腐、毛豆等，令蛋白質來源多元化
適量無調味堅果與種子
蔬果配全穀雜糧，補充膳食纖維
以上屬均衡飲食的良好選擇，但無法靠單一食物把肥大的前列腺「吃回去」。
前列腺｜4大習慣護前列腺
另外，在日常生活亦宜留意：
避免習慣性憋尿
水分分散飲用，睡前不宜一次灌大量水
留意咖啡、濃茶及酒精有否令症狀加劇
規律活動，維持健康體重
前列腺｜何時應立即求醫？
若完全無法排尿，尤其合併以下症狀亦應盡快檢查，不應僅憑IPSS分數決定是否就診：
下腹脹痛
出現血尿
排尿疼痛
伴隨發燒、畏寒
排尿這件日常小事，不必忍到演變成大問題才處理。