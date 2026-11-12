前列腺｜男人排尿斷斷續續是前列腺出事？7招自測嚴重程度 營養師教食4種護前列腺

排尿不順切莫歸咎自然老化！有營養師提醒，如果發現自己小便時尿流變得微弱、甚至斷斷續續，極有可能是前列腺健康亮起了紅燈，國際醫學界有一套權威的7大問題自我評估測試，只需幾分鐘就能幫你精準檢測排尿障礙的嚴重程度。同時，營養師更私心推介 4 種日常必吃的護前列腺黃金食材，教你從飲食著手保養。

前列腺｜男人排尿斷斷續續是前列腺出事？

營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，男性每次如廁都要等、半夜頻繁起床小便，不應以為年紀大了便算。有些人出門先找廁所；睡前明明已排尿，躺下不久又想尿；站在馬桶前等半天，尿流仍然斷斷續續。身體的變化，實在不必難以啟齒。

前列腺｜7招自測嚴重程度

回想最近一個月，有否出現以下情況，並為以下情況評分，0分是從來沒想；1分是很少發生、2分是偶爾發生；3分是大約一半時間會發生；4分是大多時間會發生；5分是幾乎每次都有：