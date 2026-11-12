- [ ] 美甲致癌｜照gel甲燈會gel出皮膚癌？用LED燈會更安全？醫生教6招安全使用

愛美是人的天性，不少人每個月都會定期光療美甲(Gel 甲)，但美甲也可能會引發癌症？大眾普遍擔憂美甲照燈會誘發皮膚癌變，甚至存在改用 LED 美甲燈即可完全杜絕紫外線傷害的認知誤區。有醫生解答種種關於美甲光療的致癌迷思，剖析 UV 燈與 LED 燈的真實輻射真相，並貼心列出 6 大安全美甲防護守則。

美甲致癌｜照gel甲燈會gel出皮膚癌？

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，LED燈不代表沒有紫外線，傳統UV燈與常見LED燈通常都會發出長波紫外線A（UVA）。無論傳統「UV燈」還是現代「LED燈」，為令凝膠固化，兩者主要發出均為UVA。

LED燈只是發光元件不同，波長通常更集中、固化速度更快，但本質依然含UVA。UVA穿透力深，反覆累積照射會破壞真皮層膠原蛋白，加速手背皮膚長斑、乾燥、變薄與鬆弛，即所謂光老化。

至於皮膚癌風險，體外細胞實驗確實觀察到美甲燈的UVA會造成細胞DNA損傷與突變，但不能直接推論成「照幾次就會得皮膚癌」。目前人體流行病學數據有限，實際增加的絕對罹癌風險仍無法精準量化；醫學界普遍認為偶爾接觸的致癌風險相對低，但具潛在累積性。