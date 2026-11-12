- [ ] 美甲致癌｜照gel甲燈會gel出皮膚癌？用LED燈會更安全？醫生教6招安全使用

愛美是人的天性，不少人每個月都會定期光療美甲(Gel 甲)，但美甲也可能會引發癌症？大眾普遍擔憂美甲照燈會誘發皮膚癌變，甚至存在改用 LED 美甲燈即可完全杜絕紫外線傷害的認知誤區。有醫生解答種種關於美甲光療的致癌迷思，剖析 UV 燈與 LED 燈的真實輻射真相，並貼心列出 6 大安全美甲防護守則。
美甲致癌｜照gel甲燈會gel出皮膚癌？
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，LED燈不代表沒有紫外線，傳統UV燈與常見LED燈通常都會發出長波紫外線A（UVA）。無論傳統「UV燈」還是現代「LED燈」，為令凝膠固化，兩者主要發出均為UVA。
LED燈只是發光元件不同，波長通常更集中、固化速度更快，但本質依然含UVA。UVA穿透力深，反覆累積照射會破壞真皮層膠原蛋白，加速手背皮膚長斑、乾燥、變薄與鬆弛，即所謂光老化。
至於皮膚癌風險，體外細胞實驗確實觀察到美甲燈的UVA會造成細胞DNA損傷與突變，但不能直接推論成「照幾次就會得皮膚癌」。目前人體流行病學數據有限，實際增加的絕對罹癌風險仍無法精準量化；醫學界普遍認為偶爾接觸的致癌風險相對低，但具潛在累積性。
澳洲一項研究檢測市售8款家用美甲燈，8款全部測到UVA，強度介乎39.0至184.9 W/m²，相差約4.7倍；無一款測到UVC。研究亦發現，價格較高不代表紫外線較少。
美甲致癌｜醫生教6招安全使用
黃醫生建議，若經常做光療美甲，建議將以下措施納入標準流程：
1. 佩戴露指防曬手套
使用專門的抗UV露指手套，僅露出指甲部分，直接為手背及指關節提供最確實的物理性遮蔽。
2. 塗抹廣譜防曬產品
若無手套，可在照燈前15至20分鐘於手背塗抹SPF 30、PA+++或標示Broad Spectrum以上的防曬產品。注意指甲表面須擦拭乾淨，以免影響凝膠附著。
3. 嚴格遵守固化時間
依產品與美甲師設定的秒數照射即可，切勿自行重複「加碼」或延長時間。
4. 注意光敏感成分
正服用光敏感性藥物者，皮膚對紫外線更敏感，應暫停照燈。例如doxycycline等部分四環素類抗生素、hydrochlorothiazide等部分利尿劑，或口服A酸（isotretinoin）。照燈前請核對藥品警語並詢問醫生或藥劑師；切勿自行停藥。
美甲致癌｜2大美甲健康風險要小心
不過，美甲造成的損害，往往不僅來自光線，更多來自後續流程：
過度拋磨與卸甲：反覆使用強效卸甲水（丙酮）敷浸與器械推除，容易導致甲板角質層受損，使指甲變薄、脆裂、易分層。
給予指甲休息期：連續做2至3次美甲後，建議間隔數週讓指甲自然生長休養，並搭配指緣油修護甲周皮膚。
選購美甲燈時，請連同機身、外盒及中文說明書一併查看。若完全找不到照射時間、紫外線或光敏感相關提醒，不建議購買，或要求業者提供完整說明。美甲燈不是「照一次就致癌」，但「LED等於零紫外線」也不對。偶爾照燈不必恐慌；經常做美甲，就值得保護手背皮膚。看清警語、控制時間、保護手背，才是合理的安全做法。