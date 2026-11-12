骨質疏鬆年輕化？35歲女日飲兩杯咖啡少運動 打噴嚏後竟肋骨骨折

骨質疏鬆非老人專利，近年亦有年輕化的跡象。內地一名35歲女性過去就曾在打噴嚏後發生肋骨骨折，浙江醫院副院長、骨科主任醫生宋柏杉指，如本身骨骼健康欠佳，很有可能在細微動作後誘發骨折，因此平日應留意骨骼健康，如補充適當的維他命D及建立運動習慣等。

宋柏杉補充，打噴嚏是常見的生理反應，但過程中會促使胸腔與周邊肌肉急劇收縮。若本身骨骼較脆弱，即便是咳嗽或打噴嚏這類常見動作，都可能誘發肋骨骨折。

該女性日飲兩杯以上咖啡，平日亦甚至戶外運動，雖然單憑此原因無法判定其骨折原因，但宋柏杉提醒大眾，骨質疏鬆、骨骼健康等議題不再只是長者要關注的問題。

骨質疏鬆年輕化｜咖啡真的是原兇？

2024一項英國UK Biobank研究中曾長期追蹤了近49萬名成人長達12.8年之久，數據顯示每天飲用1至2杯咖啡者，骨質疏鬆風險低約10%，假設平日同時有飲茶習慣，風險降幅更為顯著。不過此屬觀察性研究，無法證明骨質疏鬆與咖啡的關係。

然而，除了咖啡量，維他命D是否充足，與骨骼健康的關係更密切。因維他命D可幫助人體吸收鈣質，如長期攝取不足，可影響骨骼健康，即使是年輕人，若長期缺乏運動、日照不足，也可能增加骨質流失的風險。