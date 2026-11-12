科大亞洲首推自閉症平台 助識別早介入

全球每100個兒童中就有一人患自閉症譜系障礙(ASD)，但由於社會對此病認知不足，加上缺乏醫療支援，以致錯過早期介入的黃金期。香港科技大學研究團隊近日成功研發亞洲首個自閉症一站式支援AI平台「ASD Super Agent」，整合早期篩查、個人化介入及家庭持續跟進三大核心功能，期望可在專業治療外為患者及其家庭提供輔助及支援。 患者面對4挑戰 科大數學系和工業工程及決策分析學系教授陳卡你指，團隊為更了解ASD患者的情況，與本港及內地多個機構，及近500名家長交流，總結他們目前面對的4項挑戰，包括等待時間過長而延遲介入、評估及治療費用高昂、患者需個人化支援及治療，以及大型公開的自閉症數據不足。

自閉症屬於譜系障礙，即指每個個案的症狀皆不盡相同；因此在介入及支援計劃要度身訂造，加上診斷的延誤，不少患者因此錯失了介入效果最理想的黃金期，6歲以上患者就算接受治療效果亦不明顯，不少機構及治療中心亦會因此拒收，令他們大感徬徨。 及早識別潛在患者 而ASD Super Agent正可彌合這一缺口，協助家長更早識別潛在的自閉症風險，並為他們提供改善患者行為的建議。科大跨學科學院跨學科自選課程研究生陳星澤指，家長只需利用智能手機或相關裝置，錄製一段兒童日常活動的短片、填寫問卷及提供基本資訊，即可生成風險評估及分析報告，供日後尋求專業醫療評估時作為參考，初步測試亦證實準確率可達92%。

個人化支援方案 除了早期風險篩查，平台也針對每位兒童的特定發展需求，提供度身訂造的介入建議。家長只須描述孩子在情緒調節障礙、眼神接觸較少、社交溝通挑戰或重複性刻板行為等方面的具體表現，即可獲取個人化的支援方案。 系統內置20多種自閉症介入模式，另外治療師、特殊教育工作者及相關機構可將自身行之有效的本土化介入手法與臨床實踐經驗，融入平台的知識庫中。目前已納入的介入流派涵蓋：應用行為分析(ABA)、自然情境發展行為介入(NDBI)、TEACCH結構化教學法以及本土化的BSR模型等。

科大工學院計算機科學及工程學系研究生王銜飛稱，家長及專業人士可透過平台持續更新發展檔案，令平台逐步掌握患者的狀況，提供更個人化的建議，冀可提供持續的跟進，而非一次性的諮詢指導。 陳星澤指，明白大眾或擔心私隱問題，強調影片不會上載至平台，用戶可自行選擇是否上載以獲更個人化建議，或提供至研究之用。 已有數千用戶 目前平台仍處於測試及研發階段，但估計已有約數千用戶，平台提供的建議均由不同合作機構的專業人士審視。陳卡你指，仍未知平台可否持續運作下，但期望日後可與不同機構合作，並獲得資金以惠及更多患者。