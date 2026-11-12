女性每周重訓超過1時數 研究揭：重大心血管疾病風險降20%

近年健康意識提升，愈來愈多人開始運動，大眾多數選擇慢跑、騎單車、游泳等有氧運動。規律運動已被證實與降低心血管疾病風險相關，而近期一項研究顯示，女性進行阻力訓練可能對心臟健康也有潛在益處。研究分析逾10萬名女性後發現，每周進行2小時以上阻力訓練的組別，與完全沒訓練的人相比，重大心血管疾病風險降低20%，心肌梗塞風險降低44%。研究也發現，若同時達到有氧運動的建議量，且減少久坐時間，觀察到整體心血管疾病風險進一步降低。
有氧運動已被證實有益心血管 阻力訓練相關潛力較少獲關注
美國心臟病學會(ACC)日前透過新聞稿，分享該會旗下期刊《美國心臟病學會期刊》(JACC)一項最新研究發現。該會表示，心血管疾病至今仍是全球主要死因之一，臨床也積極探討相關預防措施，協助民眾透過改善生活習慣降低風險。目前已有不少研究證實有氧運動對心血管健康的益處；而阻力訓練(RT)為一般所說的肌力訓練或重量訓練，也就是利用自身體重、阻力帶或器械等，讓肌肉對抗阻力的鍛鍊方式，過去較少研究探討阻力訓練與心血管疾病預防的關聯，尤其對中年及年長女性的潛在益處未獲充分關注。
上述最新研究於6月發表，分析2個資料庫共117,025名女性的資料，2組研究對象平均年齡分別為66.8歲及48.1歲。研究人員每4年評估一次受試者的阻力訓練情形，並以每周在家看電視的平均時數，作為評估久坐行為的主要指標。研究中的重大心血管疾病，指的是心肌梗塞、中風，以及是否曾進行冠狀動脈繞道手術，或經皮冠狀動脈介入術(PCI)。
研究：女性每周重訓2小時 重大心血管疾病、心梗風險均降
研究結果顯示，阻力訓練時間較長的女性，與其重大心血管疾病風險較低有關，尤其與心肌梗塞風險有明顯相關，但並未發現阻力訓練與中風風險之間有顯著關聯。與完全沒有進行阻力訓練的女性相比，每周進行2小時以上訓練者，重大心血管疾病風險降低20%，心肌梗塞風險降低44%。且每周阻力訓練時間每增加1小時，重大心血管疾病風險約降低5%，心肌梗塞風險約降低14%。
研究人員進一步將有氧運動一併納入分析，觀察顯示，每周進行至少150分鐘有氧運動、同時進行2小時以上阻力訓練的女性，與完全不運動的人相比，心肌梗塞風險降低45%。阻力訓練、有氧運動、久坐時間3項指標皆符合建議標準的女性，其重大心血管疾病、心肌梗塞及中風的風險為所有組別中最低。
待釐清因果關係 阻力訓練未來或可納疾病預防策略
美國疾病管制中心(CDC)建議，成年人應每周至少進行2天阻力訓練，且累積150分鐘的中高強度有氧運動，同時減少久坐時間。研究主要作者、哈佛大學陳曾熙公共衛生學院營養學系Tianyue Zhang研究員表示，從研究結果也可見，受試女性即使原本就有運動習慣，持續加強阻力訓練可能與心血管疾病風險進一步降低存在關聯，或許有機會成為心血管疾病預防策略之一。《美國心臟病學會期刊》總編輯、耶魯大學紐哈芬醫院心臟科Harlan M. Krumholz醫師也表示，這項研究為阻力訓練的潛在益處提供了證據，未來可評估是否將阻力訓練納入相關建議，協助民眾以不同的方式進行健康管理。
不過，研究仍有其限制，包括阻力訓練相關資料為受試者自行回報、可能受其他因素影響，研究人員也未進一步釐清不同的阻力訓練類型與總訓練量是否存在影響。本次研究結果顯示阻力訓練與心血管疾病風險之間的關聯，但尚未能直接證明阻力訓練一定能降低心血管疾病的發病風險。
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