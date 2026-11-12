女性每周重訓超過1時數 研究揭：重大心血管疾病風險降20%

近年健康意識提升，愈來愈多人開始運動，大眾多數選擇慢跑、騎單車、游泳等有氧運動。規律運動已被證實與降低心血管疾病風險相關，而近期一項研究顯示，女性進行阻力訓練可能對心臟健康也有潛在益處。研究分析逾10萬名女性後發現，每周進行2小時以上阻力訓練的組別，與完全沒訓練的人相比，重大心血管疾病風險降低20%，心肌梗塞風險降低44%。研究也發現，若同時達到有氧運動的建議量，且減少久坐時間，觀察到整體心血管疾病風險進一步降低。

美國心臟病學會(ACC)日前透過新聞稿，分享該會旗下期刊《美國心臟病學會期刊》(JACC)一項最新研究發現。該會表示，心血管疾病至今仍是全球主要死因之一，臨床也積極探討相關預防措施，協助民眾透過改善生活習慣降低風險。目前已有不少研究證實有氧運動對心血管健康的益處；而阻力訓練(RT)為一般所說的肌力訓練或重量訓練，也就是利用自身體重、阻力帶或器械等，讓肌肉對抗阻力的鍛鍊方式，過去較少研究探討阻力訓練與心血管疾病預防的關聯，尤其對中年及年長女性的潛在益處未獲充分關注。

上述最新研究於6月發表，分析2個資料庫共117,025名女性的資料，2組研究對象平均年齡分別為66.8歲及48.1歲。研究人員每4年評估一次受試者的阻力訓練情形，並以每周在家看電視的平均時數，作為評估久坐行為的主要指標。研究中的重大心血管疾病，指的是心肌梗塞、中風，以及是否曾進行冠狀動脈繞道手術，或經皮冠狀動脈介入術(PCI)。

研究：女性每周重訓2小時 重大心血管疾病、心梗風險均降

研究結果顯示，阻力訓練時間較長的女性，與其重大心血管疾病風險較低有關，尤其與心肌梗塞風險有明顯相關，但並未發現阻力訓練與中風風險之間有顯著關聯。與完全沒有進行阻力訓練的女性相比，每周進行2小時以上訓練者，重大心血管疾病風險降低20%，心肌梗塞風險降低44%。且每周阻力訓練時間每增加1小時，重大心血管疾病風險約降低5%，心肌梗塞風險約降低14%。