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健康
出版：2026-Nov-12 18:30
更新：2026-Nov-12 18:30

視力模糊不全是白內障惹禍！找出眼底潛藏病灶 找回清晰視力這樣做

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視力模糊不全是白內障惹禍！找出眼底潛藏病灶 找回清晰視力這樣做

年紀漸長，白內障是中高齡常見的視力下降原因。許多中高齡族群，確診白內障後，最擔憂的往往是，是否需立刻手術及術後恢復。臺北市立聯合醫院和平婦幼院區眼科主治醫生林靖淳提醒，雖然白內障會導致視力下降，但不代表所有模糊症狀，都由白內障造成，必須透過完整眼部檢查，才能準確釐清，影響視力的真正原因。

水晶體混濁影響視力　潛藏眼疾危機原因多

當水晶體逐漸混濁，患者不僅會感到視力模糊，還伴隨眩光、夜間視力衰退與對比感變差等困擾。林靖淳醫生說明，水晶體混濁程度，與實際感受的視覺障礙未必一致。除了白內障，角膜疾病、青光眼、黃斑部及視網膜病變、葡萄膜炎或視神經疾病等，都可能同時侵襲眼睛並損害視力。

為確保手術成效　術前精密儀器檢測需完整

為確保手術安全與成效，術前評估至關重要。林靖淳醫生表示，除了常規視力與裂隙燈檢查，臨床上會進一步檢測角膜、眼壓、前房發炎狀態、視神經及眼底，並以光學同調斷層掃描(OCT)深入確認。若患者曾有眼內發炎病史，需特別留意發炎是否控制穩定、有無黃斑部水腫或眼壓異常。

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高風險族群需小心 術前評估尤為重要

高風險族群更應落實術前全面評估：

  1. 高度近視者

  2. 糖尿病患者

  3. 曾有葡萄膜炎或眼內發炎病史者

  4. 已知有青光眼、黃斑部或視網膜疾病者

  5. 曾有眼外傷或眼部手術病史者

  6. 若有眼疾應先控制　再決定手術適切時機

面對白內障威脅，手術並非唯一且急迫的選項。林靖淳醫生指出，若經全面檢查確認視覺困擾，主要源自白內障，且其他眼疾已穩定控制，當視力衰退已嚴重妨礙閱讀、工作、駕駛等日常活動時，即可與醫生探討，最適切的手術時機。白內障治療不僅是摘除混濁水晶體，更在於術前掌握眼部整體健康，為術後日常照護，與視力恢復，建立合理的預期。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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