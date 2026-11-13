嫩嬰染RSV喘到跑完百米！醫：重症恐傷心肺影響長遠　一年四季都要防

據台灣內政部最新統計，今(2026)年10月新生兒僅8,035人，人口連續34個月負成長，少子化浪潮下嬰幼兒照護更受重視。台北市立聯合醫院和平婦幼院區小兒科吳宗儒主任提醒，呼吸道細胞融合病毒(RSV)是嬰幼兒常見的健康威脅，臨床就曾遇過罹病寶寶喘得像剛跑完百米、呼吸速率飆到近百下，對脆弱的心肺是一大負擔，重症患兒未來氣管過敏、氣喘風險也可能增加，提醒家長一年四季都應謹慎防範。台北市自7月起推動RSV預防雙軌公費補助，將長效型單株抗體納入補助範圍，符合資格的家庭可依條件評估不同的預防策略。
RSV初期像感冒！嚴重恐住院插管 未來氣喘風險增
吳宗儒主任表示，RSV感染初期症狀與一般感冒相似，但病程持續進展可能演變成下呼吸道感染，如細支氣管炎、肺炎等，且嬰兒氣道狹窄，濃痰過多可能造成嚴重堵塞，在短時間內引發咳嗽至嘔吐、呼吸喘、胸部凹陷等症狀，有些孩子甚至需插管搶救，也常常讓家長感到心疼和自責。
研究顯示，約7成的寶寶在1歲前就曾感染RSV，到了2歲前感染率上升至9成；台灣每年也有約上千名嬰幼兒因感染RSV需住院治療。目前尚未有針對RSV的抗病毒藥物，現多以給氧、抽痰等支持性療法協助孩子度過急性期，待免疫系統產生抗體、消滅病毒，症狀才會慢慢緩解。孩子若感染RSV，後續呼吸道健康也可能受影響，有研究發現，幼年曾因RSV引發嚴重下呼吸道感染的孩子，未來肺功能相對較易受損，與日後呼吸道過敏或氣喘的風險較高有關，家長不可輕忽。
RSV家長迷思多 醫喊：少出門也可能感染、不只冬天要防
坊間對RSV仍有不少迷思，吳宗儒主任提醒如下：
1. 孩子少出門就不會被感染？
寶寶沒送托嬰、也不常出門，為何還是中招？吳宗儒主任表示，寶寶少接觸人群確實較少暴露於病毒之下，但染病風險仍然存在，部分家長卻不慎輕忽。RSV主要經由飛沫及接觸傳播，病毒可在桌面、玩具等物體表面存活數小時。大人外出後也可能感染RSV，但通常都有抵抗力、症狀較輕微，像是喉嚨搔癢、流鼻水等，容易誤當小感冒或過敏。大人以為自己是安全的，回到家中親吻、抱抱小孩，就讓病毒有機會傳染給寶寶。
2. 呼吸道疾病只有冬季才需警惕？
RSV不只在冬季流行，研究也發現春、秋季是嬰幼兒住院比例較高的時期。吳宗儒主任進一步提醒，台灣位處亞熱帶地區，RSV一年四季都相當活躍，統計顯示全年都有感染個案，即使不是冬天，家長仍應積極預防。
北市補助RSV長效型單株抗體、孕婦疫苗 醫籲及早評估預防策略
目前台北市提供RSV雙軌公費補助，有孕婦疫苗和RSV長效型單株抗體可供評估選擇。吳宗儒主任說明，兩者防護原理不同，孕婦疫苗是由孕婦在懷孕第28至36周接種，媽媽的身體產生抗體後，再透過胎盤傳遞給胎兒，其抗體生成量與實際濃度因媽媽體質可能有別，作用時間約在4到6個月；RSV長效型單株抗體則是直接將抗體注入嬰兒體內，不必等待自身免疫反應啟動，臨床觀察約可作用半年到一年，具體表現因人而異，須由醫生協助評估。
依台北市現行補助條件，長效型單株抗體補助對象為低收入戶家庭、罹患罕見疾病或極低出生體重等嬰幼兒；孕婦疫苗補助對象則為低收入戶及中低收入戶孕婦，2種方式須擇一使用，建議家長與醫生討論適合的預防策略。吳宗儒主任也表示，即使寶寶沒有公費補助資格，家長仍可主動諮詢醫生是否要自費施打，同時期盼中央及地方政府納入不同的RSV補助選項，讓更多新生兒有機會獲得合適的保護。
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