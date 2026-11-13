嫩嬰染RSV喘到跑完百米！醫：重症恐傷心肺影響長遠　一年四季都要防

據台灣內政部最新統計，今(2026)年10月新生兒僅8,035人，人口連續34個月負成長，少子化浪潮下嬰幼兒照護更受重視。台北市立聯合醫院和平婦幼院區小兒科吳宗儒主任提醒，呼吸道細胞融合病毒(RSV)是嬰幼兒常見的健康威脅，臨床就曾遇過罹病寶寶喘得像剛跑完百米、呼吸速率飆到近百下，對脆弱的心肺是一大負擔，重症患兒未來氣管過敏、氣喘風險也可能增加，提醒家長一年四季都應謹慎防範。台北市自7月起推動RSV預防雙軌公費補助，將長效型單株抗體納入補助範圍，符合資格的家庭可依條件評估不同的預防策略。

RSV初期像感冒！嚴重恐住院插管 未來氣喘風險增

吳宗儒主任表示，RSV感染初期症狀與一般感冒相似，但病程持續進展可能演變成下呼吸道感染，如細支氣管炎、肺炎等，且嬰兒氣道狹窄，濃痰過多可能造成嚴重堵塞，在短時間內引發咳嗽至嘔吐、呼吸喘、胸部凹陷等症狀，有些孩子甚至需插管搶救，也常常讓家長感到心疼和自責。

研究顯示，約7成的寶寶在1歲前就曾感染RSV，到了2歲前感染率上升至9成；台灣每年也有約上千名嬰幼兒因感染RSV需住院治療。目前尚未有針對RSV的抗病毒藥物，現多以給氧、抽痰等支持性療法協助孩子度過急性期，待免疫系統產生抗體、消滅病毒，症狀才會慢慢緩解。孩子若感染RSV，後續呼吸道健康也可能受影響，有研究發現，幼年曾因RSV引發嚴重下呼吸道感染的孩子，未來肺功能相對較易受損，與日後呼吸道過敏或氣喘的風險較高有關，家長不可輕忽。