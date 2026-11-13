咳嗽超過3星期未好 咪當感冒！醫示警「4大症狀」恐是肺部出問題

許多人遇到持續性的咳、痰、悶、喘症狀，常誤以為只是小感冒而不以為意，但這其實可能是慢性阻塞性肺病(COPD)的警訊。新光醫院胸腔內科醫生葉育雯指出，COPD是一種慢性肺部疾病，因呼吸道或肺泡發炎病變，導致空氣無法順利吐出。雖然目前尚無法根治，但若出現上述症狀，特別是持續超過3周、反覆發作、逐漸惡化或合併多項症狀時，應儘速就醫，透過早期診斷與有效控制來減緩惡化。
吸煙加劇發炎反應 戒煙減緩肺部退化
葉育雯醫生進一步說明，吸煙是誘發COPD的主要危險因子，若不盡早戒煙，肺部發炎反應將持續進行，甚至導致肌肉萎縮、血壓升高，讓糖尿病更難控制。此外，照護時需同時評估心血管疾病、骨質疏鬆、癌症及抑鬱症等常見共病。
新光醫院胸腔內科呼吸治療師陳諆聰表示，對仍在吸煙的患者而言，戒煙能有效減慢肺功能下降速度，並減輕咳嗽與咳痰不適，搭配規律運動與肺部復健，能進一步改善生活品質。
減輕呼吸困難 兩招呼吸法學起來
針對日常照護與舒緩不適，陳諆聰呼吸治療師建議，患者在接受專業醫療人員評估與指導後，可透過特定的呼吸技巧來調節呼吸。以下兩項輔助練習，能協助減輕呼吸困難：
噘嘴呼吸：放鬆肩頸，用鼻子輕緩吸氣，接著將嘴唇微微噘起，如準備吹口哨般，緩慢、輕柔地經口吐氣，過程中避免用力吹氣。
腹式呼吸：採取舒適姿勢放鬆，一手放在胸口、一手放在腹部。用鼻子緩慢吸氣，感受腹部自然隆起(默念「吸-吸-吸」)，再緩慢經口吐氣(默念「吐-吐-吐-吐-吐-吐」)，讓腹部回落。熟悉技巧後，可依個人狀況在日常活動中練習。
年輕也可能得肺病 煙商行銷伎倆一次看
COPD並非僅限於高齡族群或老煙槍，董氏基金會煙害防制中心主任林清麗提醒，知名超級名模克莉絲蒂杜靈頓雖於26歲戒煙，但年輕時的吸煙史已造成永久傷害，31歲就被檢測出早期肺氣腫。林清麗主任強調，市面上絕無安全的煙品，包含電子煙、加熱煙在內的新興煙品，其化學氣溶膠含有高成癮性尼古丁、甲醛等一級致癌物及重金屬，均能深入肺部深處。世界衛生組織(WHO)指出，煙商常以口味、包裝吸引年輕人，因此呼籲大眾預防COPD，就從拒絕所有煙品做起。
臺北市政府衛生局技正陳小燕也提醒，除了吸煙之外，長期接觸空污、工作環境粉塵或有害化學物質，也會增加罹病風險，年輕族群同樣需要及早重視肺部健康。
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