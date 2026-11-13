咳嗽超過3星期未好 咪當感冒！醫示警「4大症狀」恐是肺部出問題

許多人遇到持續性的咳、痰、悶、喘症狀，常誤以為只是小感冒而不以為意，但這其實可能是慢性阻塞性肺病(COPD)的警訊。新光醫院胸腔內科醫生葉育雯指出，COPD是一種慢性肺部疾病，因呼吸道或肺泡發炎病變，導致空氣無法順利吐出。雖然目前尚無法根治，但若出現上述症狀，特別是持續超過3周、反覆發作、逐漸惡化或合併多項症狀時，應儘速就醫，透過早期診斷與有效控制來減緩惡化。

吸煙加劇發炎反應 戒煙減緩肺部退化

葉育雯醫生進一步說明，吸煙是誘發COPD的主要危險因子，若不盡早戒煙，肺部發炎反應將持續進行，甚至導致肌肉萎縮、血壓升高，讓糖尿病更難控制。此外，照護時需同時評估心血管疾病、骨質疏鬆、癌症及抑鬱症等常見共病。

新光醫院胸腔內科呼吸治療師陳諆聰表示，對仍在吸煙的患者而言，戒煙能有效減慢肺功能下降速度，並減輕咳嗽與咳痰不適，搭配規律運動與肺部復健，能進一步改善生活品質。