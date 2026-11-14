食肉唔一定更有「男人味」 研究揭攝取不同蛋白質後的睪固酮差異

男性體內的睪固酮水平，除了可能受到生活習慣影響，日常攝取的蛋白質來源也可能與其有關。一項今年刊登於《International Journal of Food Sciences and Nutrition》針對2546名中年男性的研究發現，攝取較多動物性蛋白質者，血液中的睪固酮濃度普遍較低；相較之下，攝取較多植物性蛋白質者，睪固酮濃度則相對較高，但目前仍無法證明改變蛋白質來源，就能直接提高睪固酮水平。

研究分析2546名男性 動物性蛋白質占攝取量7成 美國內分泌學會官網衛教資料指出，睪固酮是男性體內重要的性激素，與性慾、肌肉量及精子生成等生理功能有關。另據《紐約郵報》(New York Post)報導，過去睪固酮不足的問題較常受到中高齡男性關注，但近年也有愈來愈多年輕男性開始在意自己的睪固酮水平，甚至自行使用睪固酮補充療法，反而可能抑制精子生成，影響生育能力。 為了探討不同蛋白質來源與男性睪固酮濃度之間的關聯，芬蘭研究團隊針對2546名42至60歲男性進行分析，記錄受試者連續4天的飲食內容，並比較動物性與植物性蛋白質的攝取情況。結果發現，受試者攝取的蛋白質以動物性來源為主，平均約佔總蛋白質攝取量的70%。

動物性蛋白質攝取較多 研究觀察睪固酮濃度較低 研究團隊也檢測受試者血液中的總睪固酮及性荷爾蒙結合球蛋白(SHBG)濃度。其中，性荷爾蒙結合球蛋白是一種能與睪固酮等性激素結合，協助相關荷爾蒙在血液中運送的蛋白質，兩項數值都能提供研究人員評估男性荷爾蒙狀態的參考。分析結果顯示，動物性蛋白質攝取比例愈高的男性，總睪固酮及性荷爾蒙結合球蛋白濃度普遍愈低。研究團隊依動物性蛋白質攝取量，將受試者分為四組，結果發現，攝取最多的一組與攝取最少的一組相比，總睪固酮濃度平均低了每公升1.2奈莫耳(nmol/L)。若以另一項研究中40至44歲男性的平均睪固酮濃度換算，這項差距約為平均濃度的8%。

相較之下，研究團隊依植物性蛋白質攝取量，同樣將受試者分為四組，發現攝取最多的一組與攝取最少的一組相比，總睪固酮濃度平均高出每公升1.1奈莫耳(nmol/L)。若以另一項研究中40至44歲男性的平均睪固酮濃度換算，這項差距約為平均濃度的7%。這些結果顯示，蛋白質來源與男性睪固酮濃度之間可能存在關聯。

飲食習慣也有差異 研究推測發炎反應可能是原因 除了蛋白質來源，研究人員也發現，不同飲食習慣的男性，在身體狀況及生活型態方面存在差異，其中動物性蛋白質攝取較多者，身體質量指數(BMI)通常較高，也比較可能有吸煙、飲酒及糖尿病等情況，相較之下，攝取較多植物性蛋白質的男性，通常有較高的身體活動量，也會從蔬菜及水果中攝取較多膳食纖維，吸煙比例與飽和脂肪攝取量則相對較低。 至於為何不同蛋白質來源可能與睪固酮濃度有關，研究團隊指出，體內發炎程度較高與睪固酮分泌減少有關，而植物性蛋白質可能有助於降低發炎反應，因此推測這可能是不同蛋白質來源與睪固酮濃度出現差異的原因之一。不過，這項機制尚未獲得直接證實。

豆類、堅果都是蛋白質來源 紅肉及加工肉品應留意攝取量 研究指出，男性若想增加植物性蛋白質攝取，可以從日常飲食中的黃豆、豆腐、扁豆、堅果、種子及全穀類食物著手，這些食物除了提供蛋白質，也含有膳食纖維及抗氧化成分，不過肉類等動物性食品通常能提供人體所需的9種必需胺基酸，具有營養上的優勢，但不同肉品的脂肪含量及健康影響也有所差異，其中部分紅肉及加工肉品含有較多飽和脂肪，而攝取過多紅肉或加工肉品，也與心血管疾病及部分癌症風險增加有關，因此不宜將所有動物性蛋白質都視為相同的飲食選擇。