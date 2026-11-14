預防骨質疏鬆只食鈣片根本唔夠 專家教你「防跌保骨絕招」拒絕失能

「只是在家摔倒，怎麼就骨折臥床了？」這是高齡家庭最害怕的噩夢。骨質疏鬆早期無明顯症狀，常在骨折後才發現。衛生福利部草屯療養院職能治療科職能治療師莊雯芳提醒，骨質在35歲達高峰後逐漸流失，停經女性與長者為高風險群。一旦跌倒造成髖骨脊椎骨折，易導致長期臥床失能。遠離骨折風險光靠吃鈣片不夠，需透過身體活動與環境調整預防跌倒。

預防骨鬆光吃鈣片不夠 3大生活策略教長者強肌防跌 預防骨質流失並降低跌倒風險，建議長者在日常生活中可落實以下3大職能生活策略： 一、負重與抗阻運動，刺激骨質生成 散步、慢走有助於維持活動量與身體功能，若要增加肌力與骨骼負荷，例如：踏步、踮腳尖、使用彈力帶或輕量啞鈴進行上肢運動，建議長者在安全前提下，進行帶有負重性質的運動。透過負重與阻力訓練，有助於維持骨骼健康，同時提升肌力與平衡能力。 二、居家環境微改造，降低跌倒風險

65歲以上長者跌墜受傷有52%發生在室內，建議進行居家安全評估。 照明充足：動線及夜間走廊、廁所應保持明亮，並加裝感應式夜燈。 消除地面雜物：移除鋪設不平的踏墊、電線及門檻障礙，地磚建議貼上防滑條或塗抹防滑劑。 加裝安全扶手：浴室、馬桶旁及樓梯間應安裝穩固扶手，輔助站立與行走。長輩怕跌更易流失骨質 居家環境改造消除風險 三、調整生活習慣，運用省力與保護關節技巧 骨鬆長者應避免重複彎腰搬重物、猛然扭轉軀幹等動作，以免造成脊椎壓迫性骨折。拿取物品時先靠近物品，避免彎腰扭轉，可使用長柄夾等輔具。穿脫鞋褲時可坐著進行，減少單腳站立晃動的危險。

打破怕跌少動惡性循環 日常防跌維護行動力 莊雯芳職能治療師呼籲，洗澡、做家務、逛街皆可融入防跌觀念，長者保骨動起來能重拾自信，不要因害怕跌倒而減少出門或活動，反而導致肌肉萎縮、骨質流失更快，形成惡性循環。丁碩彥院長強調，台灣邁入超高齡社會，維護長輩行動力決定生活品質。落實居家防跌保護可降低骨折風險，陪伴長者安心享受健康生活。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】