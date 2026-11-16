看得清不代表眼睛健康！ 視光師拆解護眼關鍵 中西合璧守護視網膜及黃斑部健康

手機、平板電腦已成為都市人生活一部分，不論工作、學習還是娛樂，不少人每天長時間用眼。當出現眼乾、眼紅或眼攰時，大部分人都懂得休息一下，或採取相應措施紓緩不適。然而，眼睛健康並不只是解決表面不適這樣簡單，而是需要護養眼底健康！ 不少人以「睇得清唔清」作為判斷眼睛健康的標準，但即使視力正常，亦不代表眼底健康沒有問題！香港註冊視光師林家輝（Mike）解釋，黃斑部及視網膜對日常視力非常重要，而長時間使用電子產品、配戴隱形眼鏡、曾接受矯視或其他眼科手術人士，以及年齡增長帶來的變化，都有機會增加眼睛負擔，繼而影響閱讀、夜間視力及看東西的清晰度，亦令眼睛容易乾澀及出現疲勞狀況。

香港註冊視光師林家輝Mike

眼底健康不容忽視 日常要注意補充護眼營養 隨着電子產品成為生活必需品，眼睛每日承受大量藍光的傷害，大家往往只著重舒緩眼睛疲勞，卻忽略眼底健康的重要性。Mike指出，黃斑部及視網膜是維持視力的重要結構。黃斑部位於視網膜中央，主要負責閱讀細字、辨認人臉及分辨色彩等精細視覺功能；而視網膜則負責接收光線，再將影像訊息傳送至大腦，兩者均是維持清晰視力的重要部分。若黃斑部或視網膜出現變化，容易導致中央視野歪曲、字體斷裂、看直線呈波浪狀或周邊視野縮窄。所以，日常除了要養成護眼習慣，亦應定期接受全面的眼底檢查。

Mike亦補充，除了長時間使用電子產品人群外，配戴隱形眼鏡、曾接受矯視或眼科手術人士﹑兒童，以及中年及長者，均需要關注眼睛健康。適量補充護眼營養品，並優先考慮同時涵蓋黃斑部與視網膜保護的多元配方，讓營養補充更全面安心。

兒童護眼要及早 家長可從日常行為留意眼睛健康 現時不少兒童自小已接觸電子產品，加上課業及閱讀需求增加，眼睛長時間處於高使用狀態。Mike提到小朋友未必懂得表達視力變化，家長可多留意日常表現。若孩子經常瞇眼看東西、閱讀時愈坐愈近、頻繁揉眼、跳行漏字，或表示看不清黑板，都可能是眼睛發出的警號，建議及早安排驗眼檢查，並定期跟進眼睛健康。

科研成分枸杞多糖 LBE 支援黃斑部及視網膜健康 近年護眼科研除了關注常見護眼營養素外，亦開始研究枸杞中的活性成分「枸杞多糖LBE」對眼底健康的作用。Mike表示，臨床及大學研究顯示，高純度枸杞多糖具有良好的抗氧化潛力，能為視網膜細胞提供保護，並有助提升黃斑色素光學密度（MPOD），從而鞏固黃斑部及視網膜的防禦能力，維持視覺品質。他補充，日常食用枸杞與高純度的枸杞萃取物在吸收率上存在差異，因此選擇枸杞萃取物營養補充品為長期及持續的日常保養為不錯的選擇。

中西合璧護眼 全方位鞏固眼睛健康 實驗數據反映了枸杞多糖在保護細胞上的潛力。若想更全面地應對日常眼睛的健康及延緩機能退化，除了枸杞多糖外，亦可結合如葉黃素、玉米黃素（減少藍光傷害）及花青素（抗氧化及緩解疲勞）等護眼成分，中西合璧，全方位鞏固眼睛健康。 除了適當補充護眼營養，亦建議配合良好的用眼習慣。Mike建議，兒童及青少年每日應安排最少兩小時戶外活動；成年人可實踐「20-20-20」原則，即每使用電子產品20分鐘，望向20呎外景物20秒；長者則應注意照明環境，並於戶外活動時佩戴太陽眼鏡保護眼睛。

新升級余仁生活眼素 全面支援眼底健康 余仁生活眼素（升級配方）蘊含科研活性成分枸杞多糖LBE，獲本地大學實證，有助維持黃斑部健康^及保護視網膜健康*，並含有葉黃素、玉米黃素及花青素，中西合璧，支援眼底健康。配方亦有助減低藍光對眼睛帶來的傷害及具抗氧化作用，紓緩眼乾、眼紅及眼疲勞等常見眼部不適。適合6歲或以上兒童（6歲兒童的消化系統仍在發育階段，建議於飯後食用，讓身體更容易適應。）、長時間使用電子產品、配戴隱形眼鏡、曾接受矯視或眼科手術+人士，只需每日食一支，便可補充眼睛所需營養，鞏固眼睛健康。

余仁生活眼素（升級配方） 體驗價： HK129／10包裝（標準價：HK169） 推廣期： 即日至2026年11月30日 銷售點： 余仁生專門店、網店及HKTVmall有售 優惠受條款及細則約束，詳情請與店員查詢。 了解更多視網膜及黃斑部健康 ^LBE同類產品經香港本地大學臨床測試證實，服用枸杞多糖組的特定視網膜狀況人士(RP) 未出現黃斑層變薄，相反安慰劑組卻觀察到黄斑層變薄。枸杞多糖補充劑對視網膜具有神經保護作用，能夠保護其視力和黄斑結構。其神經保護作用被認為可以延緩或減輕中心視力功能的退化。

*同類產品經香港本地大學臨床測試證實對視網膜健康有顯著效果 +在醫生確認完全康復後才能食用。