睡眠｜開電視瞓着/唔閂窗簾瞓增心肌梗塞風險！醫生教4招改善睡眠環境

睡眠環境都會影響心臟？有醫生指出，若在睡眠時若習慣保留小夜燈、任由電視螢幕閃爍伴眠，或是未將窗簾完全拉合以隔絕外部街燈，不僅會影響睡眠質素，更會干擾夜間血壓與心率調節，大幅增加心肌梗塞與中風的致命風險。醫生建議 4 大方法改善睡眠環境，想睡個好覺同時護心。

營養功能醫學專家劉博仁醫生 在其facebook專頁上分享指，根據2026年9月9日發表於《European Heart Journal》的一項研究提醒，夜間光線暴露的影響，未必局限於睡眠質素，亦可能與心臟結構及功能變化有關。該研究的研究團隊分析英國大型生物資料庫UK Biobank的數據，其中11,071名參與者曾連續7天佩戴具光線感測功能的裝置，記錄其實際夜間光照量。約3年後，研究人員再以心臟磁力共振（cardiac MRI）觀察其心臟。結果顯示，與夜間幾乎沒有明顯光線者相比，夜間光線暴露較高的一組出現以下變化：

除左心室外，研究亦觀察到右心室及左心房出現一些不利的結構與功能變化；而且光線暴露愈多，變化愈明顯，呈現劑量反應關係。研究團隊另追蹤超過7萬人、約8至10年，發現夜間光線暴露最高的一組，心衰竭、心房顫動、心肌梗塞、中風及心血管死亡的風險均有不同程度上升。

睡眠｜為何夜間光線可能影響心臟？

劉醫生解釋指，人體設有精密的晝夜節律，早上有光，提示大腦保持清醒；晚上轉暗，則提示身體進入休息。若夜間持續接觸光線，可能干擾褪黑激素分泌、睡眠，以及自律神經與代謝節律。另外，研究團隊亦發現，睡眠時間縮短可解釋約24%至49%的相關性。換言之，光線可能先影響睡眠，再間接影響心血管健康，但背後機制仍待進一步研究。

睡眠｜醫生教4招改善睡眠環境

不過，劉醫生強調，這是一項觀察性研究。它顯示「夜間光線暴露較多的人，心臟出現較多不利變化」，但不能直接證明「開夜燈必定導致心臟病」。因此，偶爾開燈睡覺不必過度緊張。他指出，睡眠環境應該讓睡眠環境真正變暗，建議：