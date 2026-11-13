保溫杯｜保溫杯杯蓋從來唔拆洗？恐把黴菌飲落肚！必學3字清潔法+5大更換指標

天氣轉涼，保溫杯又成了大家隨身必備的暖水神器。但你洗杯子時，是不是只隨便沖洗杯身，卻從沒拆過杯蓋裡那圈「矽膠防水圈」？有醫生指出，保溫杯蓋的膠圈縫隙潮濕又隱蔽，若長期忽略或清洗不當，極易淪為微生物與致病菌的超級溫床，讓你不知不覺把黑黴菌全喝進胃裡。醫生特別歸納出簡單易記的 「正確清潔3字訣」，並從材質老化與生物膜殘留角度出發，提出5大保溫杯必須汰換的關鍵指標，助您守護日常飲水安全。

矽膠具微孔結構，應避免長時間浸泡於高濃度漂白水，亦不宜以鋼絲絨猛刷。可準備一支細長軟毛小刷(如奶嘴刷或縫隙刷)，徹底刷洗密封圈內外、杯蓋凹槽及飲水口，帶走油脂與蛋白質殘留，再充分沖淨。原廠保養指引亦強調溫和清洗與完全乾燥。

拆下前應記住正反面與卡槽位置。若產品標示為一體成型或不可拆卸，切勿以尖銳工具強行撬開，以免刮傷矽膠表面，形成微細裂痕，反而讓細菌更易嵌塞。

清洗後最忌「濕濕的直接裝回並鎖緊」，這等同為黴菌打造濕熱培養皿。可拆零件應分開放置於通風處，完全陰乾後再組裝使用；這也是原廠預防密封圈發黴的重要提醒。

洗淨晾乾後仍有油耗味或酸臭異味：細菌代謝物與生物膜已深入滲透，建議更換。

洗不掉的黑點或黑斑：黴菌菌絲已深入矽膠多孔孔隙，洗不掉代表已滲入材質內部，應直接更換。

他指出，在以下4種情況下就應更換密封圈：

另外，每次使用後均應清潔；飲用奶類或甜飲後，更不應留待翌日才處理。部分保溫杯並不建議盛裝乳製飲品，使用前宜先確認說明書。

若純粹均勻的茶漬或咖啡褐染色，多為多酚與單寧酸着色，若材質完好、無異味斑點，徹底清潔後可繼續使用。而購買替換圈時，務必核對原廠品牌、型號及尺寸，以免因微小縫隙導致漏水或保溫失效。

每日清洗杯子時，不妨順手翻開杯蓋檢查。你每天認真刷洗的杯身，未必是最需要補洗的地方。