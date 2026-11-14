乾眼症｜眼痕流眼水都可以係乾眼症！ 眼藥水唔好亂滴 營養師推介5類護眼食物

眼乾不一定「無淚」！有營養師指出，許多低頭族與上班族總以為，乾眼症顧名思義就是「眼睛乾澀、無淚，當眼睛過度乾燥受刺激時，大腦反而會啟動保護機制，引發反射性分泌——因此，「反覆流眼淚」和「眼癢」同樣是乾眼症的典型警訊。營養師同時提醒，出現不適時使用眼藥水，務必注意成分與產品是否適合自己，切勿隨便亂滴。想從日常飲食保養靈魂之窗，營養師特別推介5類護眼食物，有助維持眼睛水潤與健康，擺脫雙眼疲勞。

乾眼症｜眼痕流眼水都可以係乾眼症！ 營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，眼睛持續流淚、發癢，許多人第一時間會聯想到淚水過多，卻未必想到乾眼症。事實上，乾眼症的表現不限於「眼乾」；當淚液分泌不足，或淚膜穩定性下降，眼表便可能受到刺激，反而出現反射性流淚。換言之，眼睛「太乾」與「流淚」可以同時發生。以下情況可作為觀察指標： 乾澀、刺痛，感覺像有沙粒走入眼內 眼睛容易發紅 畏光、容易疲勞 視力時而清晰、時而模糊 明明沒有哭泣，卻持續流淚

惟出現上述症狀，不一定就是乾眼症，仍需經眼科檢查確認。 乾眼症｜ 眼藥水唔好亂滴 3大護眼方向 她指出，在日常護眼有3大方向： 1. 溫熱敷配合完整眨眼 熱敷以溫暖舒適為度，切勿過燙。使用屏幕時應定時休息，並刻意完成完整眨眼動作；冷氣及風扇不宜直吹眼睛。 2. 正確選用人工淚液 可先諮詢醫生或藥劑師，選擇適合自己的產品。若需頻繁使用，可優先考慮不含防腐劑的人工淚液。 3. 徹底卸除眼妝並照顧眼瞼 眼線、睫毛膏應徹底卸除。若出現眼瞼發炎或分泌物，應由眼科評估合適的清潔方式。

乾眼症｜ 營養師推介5類護眼食物 另外，營養師高敏敏亦推介從日常餐盤累積護眼營養，包括： 維他命A：蛋黃、紅蘿蔔、南瓜、深綠色蔬菜

維他命C：番石榴、奇異果、甜椒、柑橘類

Omega-3脂肪酸：三文魚、鯖魚、秋刀魚

花青素：藍莓、桑椹、紫椰菜

葉黃素：菠菜、芥蘭、西蘭花、蛋黃 均衡飲食有助維持眼睛健康，但不能取代乾眼症治療。尤其魚油改善乾眼的研究結果仍不一致，並非進食後必然有效。 乾眼症｜ 何時應求醫？ 若乾澀、發紅、視力模糊持續出現，應安排眼科檢查；若突然明顯疼痛、畏光或視力下降，更應盡快就醫。

眼睛每天陪伴我們上班、追劇、使用手機，也值得預留一點休息時間。