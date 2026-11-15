腎病｜50歲男飲車上隔夜水後上吐下瀉 揭急性腎損傷 醫生拆解3原因細菌爆發 教3招安全飲水

喝隔夜水會傷腎？有醫生分享病例指，一名50多歲男性因飲用前一日遺留於車廂內的隔夜水，引發劇烈急性腸胃炎並伴隨嚴重上吐下瀉，求醫後證實已併發急性腎損傷。醫生拆解導致隔夜水細菌急劇繁殖的3大核心環境與人為因素，並教大家3項車內安全飲水原則，以防範病從口入，守護腎臟。

《韓國環境衛生學會誌》一項研究追蹤開瓶對嘴飲用後的樽裝水微生物變化，發現嘴唇接觸瓶口後，口腔殘渣與細菌會污染水體；在室溫放置僅24小時，水中異養菌數（HPC）已呈指數級暴增，菌落總數可較原先增加數萬倍。若再遇上夏季車廂高達攝氏40至60度的高溫，細菌分裂速度會加快數倍，令原本乾淨的水在數小時內菌量急升。

人類口腔含大量細菌。當嘴唇接觸瓶口或口水回流，細菌與食物殘渣便會進入水中。

靜置過夜後，細菌數量已大幅增加。飲下大量細菌及毒素，最直接可引發急性細菌性腸胃炎；劇烈嘔吐與腹瀉令身體水分快速流失，有效血容量急降，腎臟血流不足，造成缺血缺氧，誘發急性腎損傷。過量細菌毒素亦需經腎臟過濾，直接加重腎臟負擔，對腎功能較弱人士尤為不利。

腎病｜醫生教3招安全飲水

如果要保護腎臟，他指出，在車內飲水有3大原則

過夜不喝：只要碰過口唇、在車上放過夜的樽裝水，應直接倒掉，切勿貪方便。 倒出來喝：使用杯子或飲管，減少口腔細菌與瓶口接觸。 勿當常備水：不要把開過的樽裝水當作車上長期備用水；高溫車廂正是細菌溫床。

由於車廂溫度高，開封後的樽裝水若曾對嘴飲用，不宜長時間存放後再喝。曾有在車上放置喝剩食水習慣者，宜盡快清理，並提醒身邊常把舊水留在車上的親友。