口罩｜口罩過期還可以用嗎？出入醫院千祈唔好用！醫生教3招1分鐘檢查有沒有過期

陳年囤積口罩防護力恐歸零！隨著秋冬季呼吸道疾病進入活躍期，許多市民紛紛翻出疫情期間囤積的備用口罩。有醫生指出，外科口罩與防護口罩均設有明確的有效期限；一旦存放過久或保存不當，其核心過濾層（熔噴布）的靜電吸附力會逐步消退，導致防護效能大打折扣。醫生亦警告，過期口罩絕不應在醫院、診所或人流密集的密閉高風險場所使用，以免因防護缺口而增加感染風險。醫生特別歸納出 3 大簡易檢測技巧，可以在 1 分鐘內精準評估口罩是否已經過期變質，守護呼吸道健康。