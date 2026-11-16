口罩｜口罩過期還可以用嗎？出入醫院千祈唔好用！醫生教3招1分鐘檢查有沒有過期

陳年囤積口罩防護力恐歸零！隨著秋冬季呼吸道疾病進入活躍期，許多市民紛紛翻出疫情期間囤積的備用口罩。有醫生指出，外科口罩與防護口罩均設有明確的有效期限；一旦存放過久或保存不當，其核心過濾層（熔噴布）的靜電吸附力會逐步消退，導致防護效能大打折扣。醫生亦警告，過期口罩絕不應在醫院、診所或人流密集的密閉高風險場所使用，以免因防護缺口而增加感染風險。醫生特別歸納出 3 大簡易檢測技巧，可以在 1 分鐘內精準評估口罩是否已經過期變質，守護呼吸道健康。
口罩｜口罩過期還可以用嗎？為何口罩會過期？
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，市售醫用口罩、外科口罩或N95等防護口罩，一般保存期限約3至5年，實際仍以包裝外盒標示為準。不同產品的材料、設計及保存條件各異；若包裝或說明書找不到期限，應查閱原廠資訊或向廠商查詢，不宜單憑「未拆封」判斷。口罩過期並非單純外觀變質，更核心的是效能與結構退化：
1. 靜電熔噴布衰退，過濾效能下降
醫用口罩主要依靠中間層「靜電熔噴不織布」以靜電吸附微粒及病原體。隨時間推移，尤其在潮濕或高溫環境下，靜電會自然消散，令細菌過濾率（BFE）及微粒過濾率（PFE）明顯下降。
2. 耳帶與鼻樑壓條老化
耳帶的橡膠彈性纖維久放後容易脆化、鬆弛或斷裂；金屬或塑膠鼻樑條亦可能氧化或變形，佩戴時無法緊密貼合面部，產生漏氣縫隙。
3. 外層防水層劣化
外層防潑水不織布若長時間受潮或暴露於空氣中，阻隔飛沫及液體噴濺的能力亦會減弱。
口罩｜4種情況忌用過期口罩
重症科醫生黃軒指出，過期口罩需視情境而判斷可否使用：
高風險場合：不建議使用
出入醫院、診所、人潮擁擠的密閉空間，或照顧呼吸道感染患者時，切勿使用過期口罩，因其防護力已無法達到醫療等級標準。疫情擴散時段尤其不宜。
低風險生活場景：可降級使用
若口罩一直存放於乾燥環境，外觀乾淨、無異味、無發霉斑點，且耳帶未斷裂，可降級作居家打掃防塵、園藝、修剪花木或阻擋粗大飛屑之用。
口罩｜口罩5情況要直接棄掉
一旦發現以下情況，就代表絕對不能使用，應直接棄掉：
發霉
黃斑
受潮損壞
異味
耳帶一拉即斷
口罩｜醫生教3招1分鐘檢查有沒有過期
黃醫生教，有1分鐘檢查法，有助快速檢查口罩有沒有過期：
看標示：確認製造商提供的保存期限或效期資訊；找不到便聯絡原廠。
看狀態：受潮、發霉、有異味、變形、耳帶鬆脫或鼻樑條損壞，均不應再留作防護用途。
看保存：依包裝指示保存，避免日曬、高溫、潮濕、灰塵及化學品；能保留原包裝便保留。