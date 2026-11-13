持續頭痛 恐患腦腫瘤

頭痛是常見問題，大部分人或食止痛藥了事。但如新近出現持續頭痛，而且早上醒來時特別嚴重，便要考慮腦腫瘤的可能，應盡快求醫找出原因。因應腦腫瘤的性質、體積、有否腫脹或引發徵狀，而決定是否需要開顱手術，或選擇其他治療方式。 神經外科專科醫生洪思樂表示，腦腫瘤可簡單分為良性和惡性，亦可分轉移和原發兩類，「當中轉移瘤佔大多數，即由身體其他地方轉移至腦，所以必屬惡性，而源頭多為肺癌、乳癌等；腦部原發的腫瘤良性居多，例如腦膜瘤；至於惡性則有生於腦細胞上的膠質瘤，惟每年新症個案不多。」

早上特別頭痛 腦腫瘤引起的症狀，須視乎其位置，或影響視覺、聽覺、語言表達等，而劇集中常見突然性情大變，實屬戲劇效果。「良性腦腫瘤變大速度較慢，同時掌管高階認知功能和情緒的額葉部位亦相對空間較大，所以症狀更多時候來得比較慢，患者性格也是逐漸轉變，而非一下子變得衝動、脾氣暴躁、執行能力下降等。」洪思樂說。與此同時，因頭骨內是一個密室，腦部長有腫瘤的話會令顱內壓上升，導致頭痛、噁心，「尤其早上特別強烈，因受地心吸力影響，平躺時身體水分更容易積聚於頭部，嚴重時甚至視神經也受影響，令視力模糊。」部分患者如腫瘤位於腦皮層，有機會誘發腦癇症，又或腫瘤生長於一些關鍵位置，尤其在靜脈竇附近，會令血液循環變差而誘發腦腫，出現這類急性症狀的話須即時求醫。

4個S評估手術需要 診斷腦腫瘤，磁力共振是黃金標準，加上顯影劑會更清晰。洪思樂續指，「電腦掃描則可看腫瘤有否鈣化、出血或侵蝕骨頭；另外，如懷疑是轉移瘤，很多時會做正電子掃描找出源頭和評估癌細胞於整個身體的擴散程度。」要確診是否惡性腫瘤，須抽組織，「由於抽針都需要打開頭骨，若評估腫瘤最終還是須手術處理的話，就會直接切除腫瘤化驗，除非腫瘤位置非常深入、手術風險極高，則另作別論。」至於是否一定要做開顱手術，醫生會從4個S去評估：

1. 症狀(Symptoms)：腫瘤有影響神經功能造成症狀，建議做手術。 2. 大小(Size)：腫瘤的體積若細小、穩定、且影像特徵指向良性，可先觀察，未必要即時做手術。若體積較大，無論良性或惡性，到有需要考慮手術。 3. 轉移性(Secondary)：轉移性腫瘤屬惡性，如體積細小，可考慮電療或標靶治療等。若屬原發的膠質瘤，則一般會做手術。 4. 腫脹(Swelling)：腦組織如腫脹，令顱內壓上升可以致命，建議手術處理。 開顱也微創 開顱手術會依據腫瘤位置而決定鑽開頭骨的位置，同時避開影響容貌、關鍵神經線及頭骨結構較複雜的部位，「需要時會在切除腫瘤時作神經監察，避免切除腦部重要部分，尤其針對膠質瘤，未必有明顯邊界，就要用這方法判斷切除多少。若腫瘤位置深入，便需要電腦導航，計劃整個手術的『路線』。」此外，開顱手術也會使用微創形式進行，「可透過超聲波外科吸引器打散腫瘤才從小孔取出，我們會稱為keyhole surgery(匙孔手術)。」

而患者需要理解，若腫瘤愈接近重要功能的位置，術後出現後遺症機率愈高，復原時間愈長；有時也會因為拉扯到其他腦細胞，而出現短暫功能障礙，如手不能郁動。此外，患者可能會出現癲癇，需要長期用藥控制。「由於腫瘤有復發風險，定期覆診監察也是必須的。」