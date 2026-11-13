醫sick醫識｜鬼剃頭非單純壓力 嚴重可致全禿

突然出現局部頭髮脫落，變得光禿？這是俗稱「鬼剃頭」的斑禿，不少人以為只是壓力所致。皮膚科專科醫生劉顏銘指出，「斑禿是一種自身免疫疾病，成因是免疫系統錯誤地攻擊自身毛囊，導致毛髮脫落。壓力僅屬誘發因素，遺傳基因才是關鍵。香港發病率高於2%，約半數患者20歲前發病，嚴重者可在短時間內變成全禿。」 壓力僅屬誘發因素 劉顏銘指，鬼剃頭可影響頭髮、眉毛、睫毛甚至身體其他毛髮。她強調，壓力是其中一個誘發因素，但並非直接原因。「鬼剃頭與免疫系統失調有關，是與家族遺傳因素之間相互作用的結果，遺傳基因已決定患者較容易患病。」一些誘發因素如壓力、重大事件、大型手術或感染，均可能觸發病情。

鬼剃頭在香港算是普遍，世界各地發病率約2%，部分研究顯示香港發病率更高。「發病年齡方面，約50%患者20歲前發病，大部分是小朋友；20至30歲是另一高發病年齡段。」 波及眉毛指甲盡早求醫 鬼剃頭開始時，可能只有一個像硬幣般大小的脫髮區域。劉顏銘提醒，若圓形脫髮範圍擴大、出現多個脫髮區域，或影響眉毛、睫毛、指甲，就要盡快求醫。她補充，若頭皮感到瘙癢、紅腫或有皮屑，未必是鬼剃頭，更需要找醫生檢查。「若輕度鬼剃頭，約50%病人有機會在一年內自癒，但每人情況不同，必須經醫生診斷後才能判斷是可以觀察還是應盡快治療。若脫髮速度極快，範圍迅速擴大，便須積極治療，不能拖延。」

感嘆號頭髮屬特徵 劉顏銘表示，在診斷方面，醫生會先使用皮膚鏡檢查。鬼剃頭在皮膚鏡下有特定臨床病徵，能有助與頭癬、雄性脫髮或紅斑狼瘡等其他脫髮原因區分。「在皮膚鏡下看鬼剃頭，若疾病正處於活躍期，其邊緣會出現像感嘆號一樣的短幼髮絲，即髮根靠近頭皮較尖細，髮尾則較粗。」此外，黑點(斷裂後殘留毛囊的毛髮)、黃點及白色細幼毛髮，均屬鬼剃頭特徵。 治療分輕重 治療方面，劉顏銘指如脫髮範圍小於50%屬非嚴重情況，通常採用局部治療，例如外用類固醇藥水或直接在頭皮注射類固醇針。「直接注射頭皮能更深入毛囊，因為毛囊深度約為4至5毫米，外用藥水未必能滲透到這麼深。」若脫髮範圍超過50%，則有可能需要全身性治療，例如口服JAK抑制劑，或其他治療免疫系統疾病的藥物。她指口服JAK抑制劑屬於「小分子藥物」，能精準阻斷免疫細胞的發炎訊號傳導路徑，起效時間因人而異，部分患者2至3個月開始長出頭髮。

白蘭地生髮無科學根據 坊間有人流傳塗抹生髮水或白蘭地，劉顏銘澄清，部分針對雄性脫髮的生髮水有研究顯示可用於輔助治療鬼剃頭，但並非一線治療藥物；至於塗抹白蘭地則完全沒有科學根據。她呼籲，鬼剃頭若出現嚴重症狀，應及時就醫，切勿自行使用偏方。