天氣乾，幾時開始搽潤膚膏？醫：濕疹患者注意兩大原則

踏入11月，終於沒那麼濕熱，但就變得非常乾燥！這種天氣對大部分人來說無疑是舒服的，但若是濕疹患者，就可能會有一個疑問：幾時開始搽潤膚膏才適當呢？

保濕非常重要 皮膚科專科醫生陳厚毅首先指出，濕疹患者皮膚保濕非常重要，「但始終每位病人的情況都不一樣，不會有一個統指標是相對濕度降至多少，濕疹患者便要開始塗搽潤膚膏。反而最重要的是兩大原則：一、當患者自己感覺皮膚乾燥，便應該開始搽潤膚膏；二、盡早開始搽，因若皮膚已乾燥仍遲遲不搽潤膚膏的話，皮膚情況惡化再開始搽，控制濕疹的效果就會較低。」

皮膚無改善多為搽不夠 有時候會聽到濕疹病人說，自己塗搽了潤膚膏後皮膚乾燥的情況沒有改善，很灰心。陳醫生解釋，「原因往往很簡單，就是因為他們大多搽得不足夠，有些病人只是一天搽一次，甚至兩、三天才搽一次！這當然是不足夠的，一般來說，濕疹病人在夏天可能一天搽一次潤膚膏就足夠，但踏入秋冬季皮膚乾燥，可能要搽上4至5次，甚至6至7次也不奇怪，最重要是經常保持皮膚尤其是濕疹患處足夠滋潤。」 勿搽得太厚 他又提醒，無論搽多少次潤膚，每次都是薄薄的便可以，切勿搽得太厚，否則不但對保濕無幫助，更可能增加形成毛囊阻塞和暗瘡的機會。

「此外，不少病人會缺乏恆心和耐性，搽一段時間的潤膚膏後，便漸漸沒有維持每天塗搽了。這對於控制濕疹也是十分不利的，病人應明白塗搽潤膚膏是最有效改善皮膚乾燥、減輕濕疹症狀的方法，所以必須認真做好保濕護膚的工作。」陳醫生說。

成分比質地重要 至於潤膚膏的選擇，有很多不同成分、質地。陳醫生表示，簡單的建議是選擇最基本的成分，不要含香料或防腐劑，因不少香料會令濕疹患者的皮膚更加過敏。「質地方面，例如有些是水劑，有些則比較濃稠，其實兩者都可以保濕，所以最重要看裡面的成分，而質地和保濕能力並沒有太大的直接關係。」 最後也是最重要的一點：無論選擇哪一種產品，都是「預防勝於治療」，只要塗搽足夠的潤膚產品，便可以在秋冬天也覺得很水潤，有保濕的效果了。