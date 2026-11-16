午睡習慣｜美研究：午睡習慣突然改變 或是早期認知障礙症警號

隨著年紀漸長，長輩可能會出現一些生活習慣的轉變，但家人及照顧者一般難以發現。美國約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院早前長達10年的研究，發現午睡習慣可能與認知障礙風險有關。

早期認知障礙症｜午睡習慣

有關研究發表於《The Journals of Gerontology: Medical Sciences》期刊，分析了995名65歲或以上在研究剛開始時沒有認知障礙症的美國長者，最長追蹤10年，主要觀察午睡習慣跟認知障礙症風險之間的關聯，亦將午睡時間長短納入分析中。

早期認知障礙症｜認知障礙症風險高 48%

結果顯示，幾乎每日也有午睡的長者，與很少或從不午睡的人相比，認知障礙症風險高出48%，明明沒有打算睡覺，但在日間不知不覺入睡者，認知障礙風險也高出39%；另外，如午睡時間在半小時內的長者，其認知障礙症風險高出40%。研究在進一步扣除健康狀況跟晚上睡眠品質等因素之後發現，頻繁午睡以及無意間睡著，依然跟比較高的失智風險有關。