午睡習慣｜美研究：午睡習慣突然改變 或是早期認知障礙症警號

隨著年紀漸長，長輩可能會出現一些生活習慣的轉變，但家人及照顧者一般難以發現。美國約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院早前長達10年的研究，發現午睡習慣可能與認知障礙風險有關。
早期認知障礙症｜午睡習慣
有關研究發表於《The Journals of Gerontology: Medical Sciences》期刊，分析了995名65歲或以上在研究剛開始時沒有認知障礙症的美國長者，最長追蹤10年，主要觀察午睡習慣跟認知障礙症風險之間的關聯，亦將午睡時間長短納入分析中。
早期認知障礙症｜認知障礙症風險高48%
結果顯示，幾乎每日也有午睡的長者，與很少或從不午睡的人相比，認知障礙症風險高出48%，明明沒有打算睡覺，但在日間不知不覺入睡者，認知障礙風險也高出39%；另外，如午睡時間在半小時內的長者，其認知障礙症風險高出40%。研究在進一步扣除健康狀況跟晚上睡眠品質等因素之後發現，頻繁午睡以及無意間睡著，依然跟比較高的失智風險有關。
早期認知障礙症｜要注意午睡習慣的改變
研究團隊進一步排除追蹤前5年內被判定為可能或很可能罹患認知障礙症的個案後，發現頻繁午睡及非刻意午睡與患病風險的關聯仍大致相同。即代表午睡習慣的改變，可能早在認知障礙症被正式診斷前就已出現。
約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院心理健康系教授Adam Spira分析，認知障礙症及午睡的關係是因為大腦裡負責調節清醒狀態的區域，可能會在認知障礙症早期就開始退化，使長者更容易感到疲倦、頻繁睡著。所以，原本沒有午睡習慣的人，要是最近開始幾乎天天睡著，或是常常在沒有睡意的時候不知不覺睡著，可能是大腦調節清醒能力出現變化的線索。