抑鬱症新亞型？研究揭1/4重度患者同時生理時鐘失調 未來或可納治療參考

據世界衛生組織(WHO)資料顯示，全球約有3.22億人受抑鬱症所擾，患者常見有情緒低落、對周遭事物喪失興致等表現。澳洲雪梨大學研究團隊近期一項最新研究提出「生理時鐘型抑鬱症」(circadian depression)這一新亞型概念，發現逾1萬名受試抑鬱症患者中，約四分之一具有與生理時鐘失調相關的臨床特徵，且這群患者對常見抗抑鬱藥物的反應也受到關注。研究團隊呼籲，未來可針對患者的生理時鐘失調情形進行辨識、發展相應的治療策略，也提醒相關發現還需其他研究進一步驗證。

研究定義何謂「生理時鐘型抑鬱症」 約 23% 符合特徵 綜合該校新聞稿和外電報道，這項研究於10月發表於醫學期刊《英國精神醫學期刊》(British Journal of Psychiatry)，研究團隊分析11,380名澳洲抑鬱症患者的臨床及基因資料，並將生理時鐘相關的特徵進行分類，包括發病模式與季節變化有關、睡眠時間延後、醒來仍感到疲憊、習慣晚睡、嗜睡，以及明顯的社交時差(social jetlag)，即工作日與假日的作息時間差異較大；符合以上6項特徵中至少3項者，即被歸類為生理時鐘型抑鬱症。 研究結果顯示，其中2,604人、約23%符合上述分類條件。英國《衛報》報道，研究第一作者、雪梨大學腦與心智中心Emiliana Tonini研究員表示，研究進一步觀察到，這類患者抑鬱症發病年齡較早，但發作次數較多、病情發展也較複雜，亦伴隨較高的自殺意念、輕躁狂(hypomanic)或其他精神疾病相關症狀。

研究人員同時發現，這類患者合併有代謝和發炎異常情形，以及較高的專注力不足過度活躍症(ADHD)遺傳風險，顯示與其他類型的抑鬱症相比，「生理時鐘型抑鬱症」可能存在不同的生理機制，不只是與睡眠品質較差有關，值得後續研究進一步探究。 研究探討傳統抗抑鬱藥反應 生理時鐘療法應用潛力受關注 研究進一步發現，相較於其他抑鬱症患者，生理時鐘型受試患者對現行抑鬱症標準療法，如常見的抗抑鬱藥物等治療效果較差，也回報較多副作用。研究作者之一、雪梨大學腦與心智中心Jacob Crouse研究員指出，由於這類抑鬱症與生理時鐘有關，是否納入針對生理時鐘失調的治療，包括光照治療、褪黑激素相關藥物等，可能是可進一步探討的治療方向。

雪梨大學腦與心智中心共同主任、精神科Ian Hickie醫生表示，生理時鐘與個人的情緒、新陳代謝、注意力、睡眠週期等皆有相關。他指出，希望未來能及早辨識抑鬱症患者的生理時鐘失調情形，以利醫療人員評估相應的治療方式；臨床現行針對生理時鐘的治療，尤其是與睡眠周期有關，涵蓋早晨光照、日間活動、運動和飲食規律性等不同面向的療法，其應用潛力值得關注，具體則需由醫生依據個別患者情況進行判斷。

專家：是否為新亞型仍待證實 生理時鐘相關療法非替代方案 研究團隊也提醒，本次分析數據根據基因推估，受試者多具有歐洲血統；另外研究中有關傳統抗抑鬱藥物的反應，皆由受試患者以自填問卷的方式提供，未來的研究需進一步擴大規模，以確認研究結果是否具有普遍性。 澳洲新南威爾斯大學精神病學Philip Mitchell教授接受《澳洲廣播公司》(ABC)採訪時強調，這項研究確實具有啟發性，但要將生理時鐘型抑鬱症正式歸類為獨立的亞型，目前證據仍不足，且其特徵與既有的非典型抑鬱症可能有所重疊，仍須更多大型研究進一步釐清。此外，目前仍不宜將光照或褪黑激素等視為傳統抗抑鬱藥的替代方案，患者應與醫生針對個別病況進行討論，不應自行停藥或調整用藥。