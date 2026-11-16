多囊卵巢治療｜女性不育最大原因 醫生建議補充一種營養 可大增成功懷孕機率

不少夫婦在計劃懷孕時都會很焦慮，有些甚至未到30歲就已經擔心生不出來，其實就算是最常導致女性不孕的多囊卵巢，只要經過治療及補充適當的營養，就會增加懷孕的成功率！

陳欣湄指，患者除了需要做最基本的減肥受血糖控制等，其實也應補充維他命D，維他命D可促進胰島素受器與 GLUT-4 表現，改善胰島素阻抗；幫助血糖、改善脂質代謝；降低LH、FSH和睪固酮，增加黃體生成素(progesterone)，促進排卵率提升與成熟卵母細胞數增加；抑制AMH受體II表現，活化氧化卵母胞；VDR基因多型性影響激素濃度；以及提升aromatase活性，促進雄激素轉化為雌激素等。

多囊卵巢治療｜ 每日攝取多少？

但就算是多囊卵巢的患者，亦非全部也要攝取維他命D，如維他命Ｄ <30ng/ml，就建議補充，患者可透過抽血檢查了解狀況再決定。

一般建議每天攝取3000至4000 IU，陳欣湄則建議服食約1600至3200IU一日。由於每個人的吸收程度不同，建議先食3至6個月，再抽一次血，檢測濃度有沒有上升，再決定之後如何補充。