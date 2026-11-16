飛蚊突增 小心視網膜出事

飛蚊症看似小事，惟一旦出現新或明顯改變的症狀如飛蚊數量急增，或單獨出現閃光等，都可能是視網膜裂孔，如未及時診治，可惡化成視網膜脫落，造成永久視力損害，甚至有失明風險。為提升市民對飛蚊症及視網膜健康的認識，香港眼科醫學院、香港眼科學會及香港執業眼科醫生會昨舉行「睛」明學堂：飛蚊症公眾教育暨眼底檢查日，鼓勵市民及早察覺眼睛警號，守護視力。 留意視網膜異常警號 大多飛蚊症與玻璃體老化有關，患者可能會見到漂浮的黑點、線條、蜘蛛網或煙霧般的影像，香港眼科醫學院院長容瀚華醫生指，雖大部分屬良性，但常見不等於安全，以下為視網膜異常警號，出現任何一項也應盡早求醫：

1)突然出現新的飛蚊，或飛蚊突然大量增加； 2)眼前出現閃光； 3)視野出現黑幕、陰影，或像簾幕般的遮擋； 4)視力突然下降或視野變形。 容瀚華強調，視網膜裂孔有機會惡化至裂孔性視網膜脫落(視網膜脫落)，屬眼科急症，如未處理可帶來永久性視力損害，甚至失明。

深近視風險高39倍 本港學童近視比例全球最高，愈早出現近視，日後患深近視(600度或以上、眼球長度26mm或以上)的風險亦會更高，香港眼科學會會長任卓昇教授解釋，近視不只會影響視力，長遠也會增加視網膜疾病的風險，「隨著近視度數加深，眼軸會被拉長、視網膜變薄，即使曾接受矯視手術，風險依然存在，因此深近視人士應定期接受眼科檢查，如散瞳眼底檢查，及早發現和處理問題，避免無法挽回的後果。」 視網膜脫落在近年有年輕化趨勢，醫管局每年約進行1,200個視網膜脫落手術。公眾教育籌委會主席賴曉平醫生指，近視是視網膜脫落的重要風險因素，而且風險隨度數加深及年紀漸長而遞增，逾600度近視之人士，其視網膜脫落的風險高達39倍。不過就算淺中近視、甚至沒有近視的人士，非完全無風險，建議出現症狀時盡快求醫為佳。

左右眼先後患病 現年58歲的高先生本身有約800度深近視，約20年前曾因白內障接受人工晶體植入手術，因知自己屬視網膜疾病高危人士，每年會進行一次眼科檢查。 他指，10年前曾右眼視網膜脫落，當時眼前出現大量飛蚊，經檢查發現視網膜裂孔，雖然曾接受治療，其後仍出現視網膜脫落，最終需要手術處理。至今年8月，其左眼突然出現閃光，他立即向眼科醫生求診，惟當時檢查未發現明顯異常，醫生建議先觀察；怎料約一周後左眼視野出現一道異常光影，並發現為視網膜脫落，需要即日接受手術，所幸治療及時，才可保住視力。

其主診醫生、香港眼科醫學院會董冼佩儀醫生指，急性飛蚊或閃光患者即使首次檢查正常，仍應按醫生建議短期覆診；若症狀突然加劇或出現新變化，更應立即求醫。