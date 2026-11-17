熱飲致癌｜日飲一杯熱啡、常打邊爐飲湯 易飲出食道癌！教1招測溫自保 醫生教4招避開熱飲陷阱

秋冬熱飲暖胃恐成食道癌催化劑！隨著氣溫逐步下降，大眾在秋冬季節往往偏好攝取滾燙的熱食與熱飲以抵禦寒意；然而，不當的高溫飲食習慣卻可能引發嚴重的食道病變。有醫生指出，長期飲用過熱飲品會對脆弱的食道黏膜造成反覆性熱損傷，大幅拉高食道癌的發病風險。由於口腔與食道對熱度的耐受值不同，大眾往往難以直接感知飲品是否已達危險的致癌溫度。醫生特別教大家 1 招用嘴唇測試大約安全範圍，並提出4大動作有助預防熱飲傷害食道

根據2025年發表於《英國癌症雜誌》、以英國生物資料庫(UK Biobank)為基礎的大型世代研究，進一步量化風險。研究發現，習慣喝非常熱飲料的人，即使每天不超過四杯，食道鱗狀細胞癌風險仍比一般人高出約2.5倍；每天喝四至六杯以上者，風險隨攝取量繼續上升。這是長期追蹤的世代數據，意義較接近真實生活中的風險估算。

熱飲致癌｜教1招嘴唇測溫自保 不過，日常生活中難以直接感知65°C是具體數字。李醫生教可以用嘴唇碰觸時感覺明顯燙，便代表溫度已超過安全範圍。剛煮好的湯通常在80至90°C，剛泡好的茶約75至85°C，待三至五分鐘後，溫度才會降至較安全的60°C以下。不少人習慣端起來便喝，這個動作幾乎可以肯定是在超過65°C的狀態下進行。 另外，火鍋是不少人常吃的餐食，湯底在沸騰狀態下超過90°C，很多人習慣從鍋裡撈起食物直接入口，溫度遠高於65°C閾值。喝熱茶、熱湯幾乎是每日習慣。很多患者從未把「趁熱喝」與食道健康聯繫起來，因為傷害緩慢累積，不像吃到辣般即時不適，容易被忽略。

熱飲致癌｜醫生教4招防癌 李醫生指出，毋須戒掉熱湯熱茶，只需以下4招改變： 上桌後等三至五分鐘再喝，讓湯或飲料自然降溫。 用嘴唇測試溫度，感覺不燙才送入口中。 吃火鍋時把食物撈到小碗稍為散熱，不要直接從沸騰鍋中撈起即吃。 用吸管喝熱飲者要特別注意：吸管會令熱飲繞過嘴唇的溫度感知，直接接觸食道。 食道癌早期幾乎沒有症狀，待出現吞嚥困難時，通常已屬中晚期。預防不需要特別補充品或複雜飲食計劃，只需讓湯涼一點再喝。這是成本幾乎為零、卻可能影響深遠的習慣調整。