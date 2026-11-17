秋冬熱飲暖胃恐成食道癌催化劑！隨著氣溫逐步下降，大眾在秋冬季節往往偏好攝取滾燙的熱食與熱飲以抵禦寒意；然而，不當的高溫飲食習慣卻可能引發嚴重的食道病變。有醫生指出，長期飲用過熱飲品會對脆弱的食道黏膜造成反覆性熱損傷，大幅拉高食道癌的發病風險。由於口腔與食道對熱度的耐受值不同，大眾往往難以直接感知飲品是否已達危險的致癌溫度。醫生特別教大家 1 招用嘴唇測試大約安全範圍，並提出4大動作有助預防熱飲傷害食道
熱飲致癌｜常打邊爐飲熱湯易飲出食道癌？
家庭醫學科李思賢醫生在其facebook專頁上分享指，不少人習慣趁熱喝湯、喝茶，覺得這樣才夠味。剛煮好的沸騰的火鍋湯底、剛泡好的烏龍茶，端起來便喝。這個看似平常的習慣，長期下來對食道的傷害，可能遠比想像中嚴重。
2016年，世界衛生組織旗下的國際癌症研究機構(IARC)正式將「超過65°C的熱飲」列為2A級致癌物，即「可能對人類致癌」，目標器官是食道，更精確地說是食道鱗狀細胞癌(ESCC)。此分級與紅肉、輪班工作同級，並非可輕描淡寫的風險。關鍵不在飲品種類，而在溫度。熱茶、熱咖啡、熱湯、熱粥本身不會增加癌症風險；但當溫度超過65°C，食道黏膜便會反覆承受熱傷害。食道黏膜較薄，不像胃有厚黏液層保護，高溫會直接造成黏膜細胞損傷。身體啟動修復機制，但在慢性發炎環境下，細胞不斷受損與再生，累積基因突變的機率便會上升。李醫生解釋指，這個機轉與香煙引發肺癌、幽門螺旋菌引發胃癌的邏輯一致，重點是不是單次傷害，而是長期反覆刺激。
根據2025年發表於《英國癌症雜誌》、以英國生物資料庫(UK Biobank)為基礎的大型世代研究，進一步量化風險。研究發現，習慣喝非常熱飲料的人，即使每天不超過四杯，食道鱗狀細胞癌風險仍比一般人高出約2.5倍；每天喝四至六杯以上者，風險隨攝取量繼續上升。這是長期追蹤的世代數據，意義較接近真實生活中的風險估算。
熱飲致癌｜教1招嘴唇測溫自保
不過，日常生活中難以直接感知65°C是具體數字。李醫生教可以用嘴唇碰觸時感覺明顯燙，便代表溫度已超過安全範圍。剛煮好的湯通常在80至90°C，剛泡好的茶約75至85°C，待三至五分鐘後，溫度才會降至較安全的60°C以下。不少人習慣端起來便喝，這個動作幾乎可以肯定是在超過65°C的狀態下進行。
另外，火鍋是不少人常吃的餐食，湯底在沸騰狀態下超過90°C，很多人習慣從鍋裡撈起食物直接入口，溫度遠高於65°C閾值。喝熱茶、熱湯幾乎是每日習慣。很多患者從未把「趁熱喝」與食道健康聯繫起來，因為傷害緩慢累積，不像吃到辣般即時不適，容易被忽略。
熱飲致癌｜醫生教4招防癌
李醫生指出，毋須戒掉熱湯熱茶，只需以下4招改變：
上桌後等三至五分鐘再喝，讓湯或飲料自然降溫。
用嘴唇測試溫度，感覺不燙才送入口中。
吃火鍋時把食物撈到小碗稍為散熱，不要直接從沸騰鍋中撈起即吃。
用吸管喝熱飲者要特別注意：吸管會令熱飲繞過嘴唇的溫度感知，直接接觸食道。
食道癌早期幾乎沒有症狀，待出現吞嚥困難時，通常已屬中晚期。預防不需要特別補充品或複雜飲食計劃，只需讓湯涼一點再喝。這是成本幾乎為零、卻可能影響深遠的習慣調整。