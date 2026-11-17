用腦過度反致記憶力衰退？有營養師指出，近年不少長期高強度用腦的專業人士與上班族求診，紛紛表示自己出現記憶力大幅下降、注意力難以集中的困擾。而元兇竟然與他們「大腦長期超負荷運轉」息息相關。養師特別深度拆解背後 3 大關鍵原因，並教授 3 大高效護腦修復法，教你如何為過勞的大腦「減壓充電」，重拾清晰思緒。
常用腦都會易腦退化？小心諗太多會大腦超載！
營養師林俐岑在其facebook專頁上分享指，門診中，經常遇到律師、顧問等高強度用腦的專業人士，因近期頻繁忘事、記憶力下降而求診。事實上，大腦過度運轉，並不等同於有效活化。當高壓工作與睡眠障礙並存，大腦不但得不到修復，反而可能逐步走向慢性損傷。她拆解這類人記憶力衰退的3大原因：
1. 長期高壓下的皮質醇毒性
長時間維持高度警覺的工作者，身體會持續分泌壓力荷爾蒙皮質醇。皮質醇長期偏高，會直接損傷大腦的海馬體，海馬體負責將短期記憶轉化為長期記憶，是記憶鞏固的核心區域。當有高壓，就會引發的微型發炎，正是注意力渙散、記憶卡關、即「腦霧」的元兇。
2. 重複思考形成認知慣性
若每天思考模式過於制式化，大腦其實只是沿着既有「高速公路」行走，並未啟動預防退化所需的神經可塑性。大腦需要多元新刺激，例如嘗試新運動、學習新語言或新樂器，才能有效建立認知儲備。
3. 腦血管慢性發炎
久坐、飲食不定時、長期交感神經亢奮，容易導致血壓波動及血管內皮受損。當微血管灌流不足，腦細胞得不到足夠氧氣與營養，記憶力自然會下降。
腦退化｜睡眠困擾大腦無法修復
同時，不少高壓工作者同時有嚴重睡眠困擾，這正是大腦無法修復的關鍵。
1. 記憶存檔失敗
白天接收的資訊暫存於海馬體，必須在夜間進入慢波睡眠（深睡期），才會正式轉移至大腦皮質，鞏固為永久記憶。睡不好，白天的動腦便如同做白工。
2. 大腦清淤機制停擺
大腦有一套廢物清理系統，即膠淋巴系統，在深睡時的排毒效率可達清醒時的10倍。唯有在深睡期，大腦才能有效清除與阿茲海默症相關的毒性蛋白，例如β-澱粉樣蛋白。睡眠不足，廢物在腦部堆積，便會直接阻礙神經傳導。
腦退化｜2招回復高效記憶力
營養師林俐岑表示，要找回記憶力，必須先找回「深睡時間」：
1.行為改善：建立大腦關機儀式
睡前一小時，將未完成的待辦事項逐項寫在紙上，告訴大腦可以安心「下班」。
遠離電子產品藍光，配合腹式呼吸，調降交感神經活性。
2. 精準營養支持
鎂：有助調節GABA受體，放鬆緊繃的神經與肌肉，阻斷白天的壓力訊號。
腸腦軸調節：可評估補充有助調節生理時鐘與深睡品質的機能性精神益生菌PS128。
抗發炎保護：攝取高濃度Omega-3脂肪酸（EPA／DHA），降低腦部慢性發炎，保護腦血管。
記憶力變差，未必是大腦退化，而可能是它正發出「過熱與淤積」的警告。與其盲目塞入更多工作或補品，不如從調控壓力、精準營養與深度睡眠三方面着手，讓大腦徹底清除淤泥，使高效記憶力重新歸位。