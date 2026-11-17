用腦過度反致記憶力衰退？有營養師指出，近年不少長期高強度用腦的專業人士與上班族求診，紛紛表示自己出現記憶力大幅下降、注意力難以集中的困擾。而元兇竟然與他們「大腦長期超負荷運轉」息息相關。養師特別深度拆解背後 3 大關鍵原因，並教授 3 大高效護腦修復法，教你如何為過勞的大腦「減壓充電」，重拾清晰思緒。