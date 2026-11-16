板網球｜國際板網球賽事FIP Silver GO PARK Hong Kong再登陸香港 免費入場體驗新興活動板網球

板網球近年備受矚目，中國香港板網球代表隊更剛於2026年名古屋亞運會晉身八強！為延續這股板網球熱潮，國際板網球聯合會賽事「FIP Silver GO PARK Hong Kong」將再度登陸香港，將於本月18至22日在GO PARK Sports舉行，屆時除了有本地排名賽，也有星級大師班、板網球體驗、互動遊戲及美食等，全程免費開放予公眾入場！

備註：比賽時間或會有所更改，視乎實際賽程安排而定。

是次賽事球手有近300人，來自近30個國家及地區，包括多位FIP世界百強球員；同場也設有FIP Promises青少年賽事，為新生代板網球好手提供國際競賽舞台，吸引近150位青少年參加者共聚，以及Hong Kong Challenger本地排名賽。

板網球狂熱嘉年華

大賽事周同期舉行板網球狂熱嘉年華，單人板網球場及中央球場外亦於周末 11月21日及22日設有多項精彩活動，包括「板網球神射手入桶挑戰賽」、McDavid運動防護互動體驗，以及 Primal Power Nutrition 運動營養補充品免費試飲等。

另為了進一步推廣板網球文化，賽事期間更將舉辦一系列精彩公眾活動，包括11月18日及22日舉辦由國際級球手親身參與的免費板網球公開體驗活動，讓市民有機會零距離向世界級球手取經，深入認識板網球這項結合網球及壁球特色的新興運動！活動邀得星級教練落場教授，透過專業指導及即場示範，無論初學者或運動愛好者均能輕鬆上手，享受板網球的樂趣！