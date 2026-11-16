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出版：2026-Nov-16 16:30
更新：2026-Nov-16 16:30

板網球｜國際板網球賽事FIP Silver GO PARK Hong Kong再登陸香港 免費入場體驗新興活動板網球

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板網球｜國際板網球賽事FIP Silver GO PARK Hong Kong再登陸香港 免費入場體驗新興活動板網球

板網球｜國際板網球賽事FIP Silver GO PARK Hong Kong再登陸香港 免費入場體驗新興活動板網球

板網球近年備受矚目，中國香港板網球代表隊更剛於2026年名古屋亞運會晉身八強！為延續這股板網球熱潮，國際板網球聯合會賽事「FIP Silver GO PARK Hong Kong」將再度登陸香港，將於本月1822日在GO PARK Sports舉行，屆時除了有本地排名賽，也有星級大師班、板網球體驗、互動遊戲及美食等，全程免費開放予公眾入場！

是次賽事球手有近300人，來自近30個國家及地區，包括多位FIP世界百強球員；同場也設有FIP Promises青少年賽事，為新生代板網球好手提供國際競賽舞台，吸引近150位青少年參加者共聚，以及Hong Kong Challenger本地排名賽。

賽程表

11 月18 日

（星期三）

中午12時至晚上7時 

資格賽

11 月19 日

（星期四） 

上午11時至下午6時 

資格賽

11 月20 日

（星期五） 

下午2時至晚上9時 

男女子32強、FIP Promises 青少年賽事

11 月21 日

（星期六） 

上午9時至晚上11時

男女子16強、FIP Promises 青少年賽事及Hong Kong Challenger 本地排名賽

11 月22 日

（星期日） 

上午8時至下午7時

男女子準決賽及決賽、FIP Promises 青少年賽事及Hong Kong Challenger 本地排名賽

備註：比賽時間或會有所更改，視乎實際賽程安排而定。

減肥運動｜增加步行數貼士（am730製圖） 減肥運動｜增加步行數貼士，駕駛者可泊一個遠一點的停車場（am730製圖） 減肥運動｜增加步行數貼士，乘搭交通公具可以早/遲一個站上/下車（am730製圖） 減肥運動｜增加步行數貼士，選擇一個較遠的路去洗手間（am730製圖） 減肥運動｜增加步行數貼士，每次運動之後行10分鐘作緩和運動（am730製圖） 減肥運動｜增加步行數貼士，每餐後步行10分鐘（am730製圖） 減肥運動｜增加步行數貼士，有樓梯便行樓梯（am730製圖）

板網球狂熱嘉年華

大賽事周同期舉行板網球狂熱嘉年華，單人板網球場及中央球場外亦於周末 1121日及22日設有多項精彩活動，包括「板網球神射手入桶挑戰賽」、McDavid運動防護互動體驗，以及 Primal Power Nutrition 運動營養補充品免費試飲等。

另為了進一步推廣板網球文化，賽事期間更將舉辦一系列精彩公眾活動，包括1118日及22日舉辦由國際級球手親身參與的免費板網球公開體驗活動，讓市民有機會零距離向世界級球手取經，深入認識板網球這項結合網球及壁球特色的新興運動！活動邀得星級教練落場教授，透過專業指導及即場示範，無論初學者或運動愛好者均能輕鬆上手，享受板網球的樂趣！

預約網址

FIP Silver GO PARK Hong Kong

日期：1118日至22

地點：西沙GO PARK Sports

參加辦法：免費入場，名額有限，立即預先登記並出席獲得GO PARK Sports 板網球小熊吊飾

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