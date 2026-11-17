台灣一名31歲男子感冒及咳嗽持續兩周，但仍堅持上班，結果出現心肌炎，送院後急速惡化，經兩小時的急救無效後不治，心臟內科醫師林謂文指，這極可能是猛爆性心肌炎造成，其病程進展極快，致死率極高，必須特別注意。

猛爆性心肌炎｜可在短時間內奪命

此患者過去並無任何病史，在送往急症室後半小時內，病情就急劇轉差，惡化成肺水腫與呼吸困難；而心臟超聲波更發現，男子的心臟已完全失去收縮功能，被診斷為急性心臟衰竭，高度懷疑是猛爆性心肌炎作祟。

林謂文指，患者其後再遭遇致命性的心律不整與心跳驟停，經過超過兩小時的全力搶救，仍不幸撒手人寰。

中國醫藥大學附設醫院心臟內科加護病房主任陳大隆指，部分患者的心臟甚至還來不及擴大，就已嚴重失去收縮能力，瞬間誘發肺水腫、心臟衰竭及致命性心律不整。而此時間只可仰賴人工心肺循環儀器(ECMO)暫時支撐全身血液循環。