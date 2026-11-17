台灣一名31歲男子感冒及咳嗽持續兩周，但仍堅持上班，結果出現心肌炎，送院後急速惡化，經兩小時的急救無效後不治，心臟內科醫師林謂文指，這極可能是猛爆性心肌炎造成，其病程進展極快，致死率極高，必須特別注意。
猛爆性心肌炎｜可在短時間內奪命
此患者過去並無任何病史，在送往急症室後半小時內，病情就急劇轉差，惡化成肺水腫與呼吸困難；而心臟超聲波更發現，男子的心臟已完全失去收縮功能，被診斷為急性心臟衰竭，高度懷疑是猛爆性心肌炎作祟。
林謂文指，患者其後再遭遇致命性的心律不整與心跳驟停，經過超過兩小時的全力搶救，仍不幸撒手人寰。
中國醫藥大學附設醫院心臟內科加護病房主任陳大隆指，部分患者的心臟甚至還來不及擴大，就已嚴重失去收縮能力，瞬間誘發肺水腫、心臟衰竭及致命性心律不整。而此時間只可仰賴人工心肺循環儀器(ECMO)暫時支撐全身血液循環。
猛爆性心肌炎｜4症狀必須求醫！
心肌炎病發初期容易被誤會為普通感冒或急性腸胃炎，其常見症狀包括發燒、咳嗽、全身肌肉痠痛、疲倦、噁心乃至腹瀉等，但如感冒期間出現以下4個異常警號時，或是心肌炎，必須立即求醫：
1. 呼吸困難： 稍微活動就喘得上氣不接下氣，或是靜止時呼吸急促的狀況愈來愈嚴重。
2. 胸悶、胸痛： 胸口出現平時不曾有過的劇烈悶痛或重壓感。
3. 心悸、心跳異常： 感覺心跳突然像打鼓般急遽加快，或者節奏變得忽快忽慢。
4. 頭暈、昏厥： 毫無預警地感到頭暈眼花、全身虛脫無力，甚至短暫失去意識。