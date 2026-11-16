照顧者故事劇場 推動社會理解照顧者需要

一班同樣是照顧者的義工演員，演繹兩個改編自真實經歷的照顧故事，呈現照顧者在照顧路上的挑戰與堅持。

照顧者的付出，往往是一段漫長的旅程。面對身心壓力、生活轉變及照顧責任，不少照顧者默默承受。香港賽馬會慈善信託基金策劃和捐助之「賽馬會護老導航照顧者支援計劃」轄下，由香港明愛營運的賽馬會照顧者中心(石硤尾) 日前舉辦《相伴之路——照顧者故事劇場》，以戲劇形式呈現照顧者的真實經歷，讓他們被社會看見。

演繹真實故事

是次劇場與明愛安老服務智好戲劇團合作，劇目改編自中心會員的親身故事，並由同樣擁有照顧經歷的義工演員參與演出。一位丈夫多年來照顧行動不便的太太；另一位太太則悉心照顧中風的丈夫。劇場透過第三身視角，帶領觀眾走進照顧者的日常，細看他們如何在社區支援和同行者的陪伴下，逐步建立信心與力量。

演出後的座談環節，請到其中一位故事原型、83歲的岑先生現身說法，細訴照顧太太的心路歷程。岑先生多年來照顧患有長期疾病、以輪椅代步的太太。照顧初期，他對社區資源一無所知，只能獨自摸索，四處求助。直到接觸賽馬會照顧者中心後，其照顧路才迎來轉變。在賽馬會照顧者中心支援下，岑先生不但學習到實用照顧技巧，更透過活動認識不少同路人，紓緩情緒壓力。中心提供的靈活暫顧服務，讓他能安心外出參與活動，重拾生活節奏。他其後更主動向其他照顧者介紹中心服務，鼓勵他們及早尋求協助，不必獨自面對照顧壓力。