踏入11月中，氣溫終於開始下降，身體為保暖會減少熱量散失，周邊血管自然收縮，這些生理反應卻可能令血壓攀升，加重心臟負擔。對於患有高血壓、糖尿病、高血脂或心血管疾病的患者而言，秋冬季節的健康管理一定不能疏忽保養血管，關鍵並非仰賴昂貴保健食品，而是掌握5個飲食原則，維持良好的生活習慣。

原則一：少鹽

第一個飲食原則是少鹽。秋冬最受歡迎的火鍋、羊腩煲，常常隱藏大量的鹽分，攝取過多鈉容易令血壓上升，增加心血管負擔。想享受美食又想減低身體負擔，宜少飲火鍋湯、麻辣湯及濃郁的燉湯，以及減少食用腸仔及加工食物，沾醬也應避免使用沙茶、豆瓣醬等等高鹽選擇。

原則二：選好油

第二個飲食原則是選擇好油。並非所有油脂都對健康有害，優質的油脂可以補充身體所需，每星期食用約2次魚類，適量選擇無調味的堅果，同時減少肥肉、油炸物、牛油及加工肉食，有助控制膽固醇及維護心血管健康。