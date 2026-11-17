IBD患者限制飲食仍發病？研究揭腸道菌相變化 消化食物能力恐受影響

炎症性腸病(IBD)患者腸道發炎和腹部不適症狀常常反覆發作，在飲食選擇上也易面臨困擾。美國胃腸病學會(AGA)10月發布一項研究，透過動物實驗觀察顯示，腸道發炎可能改變腸道細菌分解乳製品、麩質等食物的能力，與對食物的耐受性出現改變、引發過敏反應存在關聯。這項發現為IBD患者常見的食物不耐受問題提供了另一種解釋，也為未來發展腸道菌相相關治療提供方向。

IBD 患者常見對乳製品、小麥感不適 研究探索與腸道菌相關聯 AGA透過新聞稿表示，常見的IBD包括克隆氏症(Crohn’s disease)與潰瘍性結腸炎(ulcerative colitis)，特徵為反覆發作的消化道嚴重發炎。不少患者為了減少不適而調整飲食，但飲食限制是否有助於改善症狀，目前仍缺乏充分證據。AGA也指出，約三分之二的IBD患者反映相關症狀與食物有關，其中乳製品、小麥及高纖維食物是常見的誘發因素，但目前背後原因亦尚未釐清。 上述研究發表於該會旗下期刊《胃腸病學》(Gastroenterology)，由加拿大麥克馬斯特大學研究團隊進行。先前的研究表明，IBD患者的腸道菌叢通常存在異常情形，研究人員使用2種結腸炎小鼠進行動物實驗，進一步探討腸道發炎是否會改變食物與腸道菌相之間的關係。

腸道發炎改變菌相 小鼠實驗揭食物耐受性變化 研究發現，腸道發炎後，小鼠更容易對食物產生免疫反應，在發生發炎後，再讓小鼠接觸乳製品或麩質，亦會引發結腸出現過敏反應，之後再次攝取這些食物，觀察到腸道變得更敏感，結腸炎症狀也加劇。進一步分析顯示，腸道發炎使得原本負責分解這些食物成分的腸道細菌減少。研究人員將發炎小鼠的腸道菌移植至無菌小鼠後，發現後者對相同食物產生過敏反應的風險也會增加；若補回缺失的細菌，相關反應則有所減少。

研究團隊也在人類患者身上觀察到類似關聯，部分自述對食物不耐受的IBD患者，也同時有負責分解這類食物的細菌數量減少的情況。研究作者之一、麥克馬斯特大學醫學院腸胃科Alberto Caminero副教授表示，腸道菌相就像一個代謝器官，會參與人體消化食物的過程，這些食物就包括乳製品、麩質等常見引發IBD患者腸道不適的食物；而研究顯示，腸道發炎可能改變腸道菌叢和其分解食物的能力，進而導致患者對食物不耐受，未來或可深入探索以腸道菌相為基礎的治療方式，但研究也指出，遺傳、感染與壓力等因素同樣可能造成影響，仍待後續研究進一步釐清。

部分 IBD 患者面對身心疾病困擾 瑞典大型研究探討其關聯 AGA指出，除了飲食問題，有部分IBD患者同時罹患焦慮症、抑鬱症等身心疾病，過去研究多著重探討患者確診IBD後的身心健康變化，8月一項研究刊登於AGA旗下另一期刊《臨床胃腸病學與肝病學》(Clinical Gastroenterology and Hepatology)，則進一步觀察到IBD可能與確診前後的身心疾病風險均存在關聯。 研究團隊分析2007年至2023年間超過4萬名瑞典IBD患者的資料，並與約2萬6千名未罹患IBD的親生手足，以及與近18萬名健康族群進行比較，以了解受試患者身心疾病風險的變化，以及家族遺傳和早期環境因素可能扮演的角色。

研究：患者確診前數年身心疾病風險增 專家籲重視患者心理照護 AGA透過新聞稿指出，研究觀察到，受試患者的身心疾病風險在確診前2至3年開始升高，確診後6個月內達到高峰，風險比一般族群高出50%；確診10年後，風險仍高出19%，其中身心疾病多為重度抑鬱症、焦慮症和藥物濫用。此外，研究發現，IBD患者使用抗抑鬱藥物與抗焦慮藥物的處方量，在確診前1年開始增加；確診後至少5年，相關藥物的使用情形仍高於對照族群。與未罹患IBD的親生手足比較，患者的身心疾病風險仍然較高，顯示家族遺傳或早期環境因素，可能無法完全解釋兩者的關聯。

研究人員在克隆氏症、潰瘍性結腸炎及整體IBD患者中均觀察到類似趨勢。另外童年期發病和具身心疾病家族史的患者，亦觀察到較明顯的精神疾病風險。AGA表示，IBD通常會困擾患者多年，由於會造成患者明顯不適、可能干擾日常社交，影響或許不止於腸道健康。過去研究人員也推測，疾病長期反覆發作、腸腦軸溝通不穩定、社交功能、生活品質下降等，都可能與患者的身心狀況變化有關。 研究第一作者、瑞典卡羅林斯卡醫學院醫學流行病學暨生物統計學系孫江偉助理教授指出，從本次研究結果來看，醫療團隊應重視IBD患者的身心健康，研究團隊也建議醫療端應及早為患者進行身心檢測，並評估是否將身心健康相關照護納入IBD患者的照護策略。