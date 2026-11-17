「醫師，我從今天開始是不是不能喝豆漿？海鮮也不能吃？連運動都要停止嗎？」35歲的林小姐日前因為月經量突然變多，到醫院檢查後發現子宮內有數顆肌瘤。原本只是想確認經血異常的她，拿到超聲波報告後卻開始陷入焦慮，不但上網搜尋「子宮肌瘤不能吃甚麼」，三餐開始刻意避開豆製品，原本每周固定去健身室，也因為擔心運動刺激肌瘤而暫停。短短幾周，生活反而變得戰戰兢兢。 像林小姐這樣的情況並不少見。許多女性一旦發現子宮肌瘤，第一時間想到的不是「該如何照顧身體」，而是「到底甚麼不能吃？」、「是不是不能運動？」甚至認為只要吃錯一樣食物，肌瘤就可能愈長愈大。

頤鳴堂中醫診所周宗翰中醫師表示，子宮肌瘤是女性常見的良性腫瘤，發現肌瘤並不代表一定要開刀，也不是靠「完全忌口」就能讓肌瘤消失。真正需要注意的是肌瘤的大小、數量、位置，以及是否造成經血過多、經痛、頻尿、骨盆壓迫感等症狀；除了接受醫師評估與定期追蹤，日常飲食、體重管理、運動與生活作息，也都是女性可以主動掌握的健康管理方式。

子宮肌瘤不能吃甚麼？飲食重點在均衡、避免過度精緻 子宮肌瘤飲食的第一原則，不是「甚麼都不能吃」，而是避免長期吃得太精緻。周宗翰中醫師指出，平時飲食可以把重點放在蔬菜、水果、全穀類、豆類、魚類、蛋、適量肉類與堅果，讓餐盤中有足夠的纖維、蛋白質與微量營養素。尤其現代女性工作忙碌，很容易三餐外食、早餐隨便吃、晚上又大吃大喝，長期下來不僅體重容易上升，也可能讓整體代謝狀態變差。 相較於「某一種食物會不會養大肌瘤」，周宗翰中醫師更提醒女性注意高糖、高油、過度加工的飲食模式。例如含糖飲料、甜點、炸物、加工肉品及長期大量攝取的高熱量食物，都不適合成為日常飲食的主角。

子宮肌瘤可以喝豆漿嗎？不必完全禁止豆製品 至於許多女性最在意的豆漿、豆腐等黃豆製品，並不需要因為發現子宮肌瘤就完全不吃。周宗翰中醫師表示，天然食物中的大豆異黃酮與人體荷爾蒙的作用相當複雜，不能簡單地說「吃豆類就會讓肌瘤變大」。一般均衡飲食下適量攝取豆製品，通常不必過度恐慌，真正需要避免的是長期大量攝取單一食品，或依照網路偏方過度忌口。 另外，若女性本身有經血量大、經期拖很久的問題，更要注意鐵質與蛋白質攝取。除了紅肉之外，也可以透過蛋、魚類、深綠色蔬菜等食物補充營養；若已經出現明顯貧血症狀，仍應接受醫師評估，而不是單靠食補處理。

有子宮肌瘤可以運動嗎？快走、游泳與瑜伽可依體力選擇 運動方面，子宮肌瘤患者並不是不能運動，仍應盡量維持規律活動。周宗翰中醫師表示，很多女性發現肌瘤後，反而開始害怕運動，深怕跑步、重訓會讓肌瘤「晃動」或變大，其實沒有必要因為肌瘤就完全停止正常活動。一般情況下，可以依照自己的體力選擇快走、健走、游泳、騎腳踏車、瑜伽、皮拉提斯等運動，每周累積約150分鐘的中等強度運動，讓身體維持良好的心肺與代謝狀態。 如果平常沒有運動習慣，不需要一開始就逼自己跑5公里，可以從每天20至30分鐘快走開始。尤其久坐辦公室的女性，每隔一段時間起身活動，對維持體重、改善循環及減少久坐帶來的不適都有幫助。

不過，如果肌瘤已經很大，或近期出現明顯腹痛、經血突然大量增加、頭暈、心悸，甚至有嚴重骨盆壓迫症狀，就不適合自己硬撐運動，應先接受婦產科檢查，確認狀況後再決定運動強度。 子宮肌瘤一定要開刀嗎？不能只看肌瘤大小 周宗翰中醫師提醒，子宮肌瘤真正需要注意的不是「看到肌瘤就害怕」，而是不要忽略身體發出的警號。有些女性肌瘤不大，卻因為位置特殊而造成大量經血或疼痛；也有人肌瘤不小，但完全沒有症狀，只需要定期追蹤。因此，不能只看肌瘤的公分數，更要綜合症狀與影像檢查判斷。

從中醫角度來看，治療子宮肌瘤也不只是盯著「把肌瘤消掉」，而是會依照每個人的體質、月經狀況、疼痛、經血量以及睡眠、壓力等情形進行調整。臨床上常見有些女性長期壓力大、睡眠不足，加上飲食不規律，月經問題與身體不適往往一起出現，因此生活習慣也是治療與保養的重要一環。 子宮肌瘤甚麼時候該就醫？經血過多、經痛與頻尿要留意 周宗翰中醫師最後提醒，子宮肌瘤並不代表人生從此進入「甚麼都不能吃、甚麼都不能做」的階段。與其每天上網搜尋「肌瘤不能吃甚麼」，不如先把飲食回歸均衡、減少精緻加工食品、控制體重，搭配規律運動與睡眠，同時依照醫師建議定期追蹤。若出現經血量明顯增加、經期異常延長、嚴重經痛、頻尿或下腹持續脹痛等情況，更應及早就醫評估，才能掌握肌瘤的變化。