白頭髮出現只因年紀漸長？研究揭壓力及氧化傷害也是白髮原因

為甚麼有些人年紀輕輕就滿頭白髮，但有些人到了花甲之年仍有一頭烏黑頭髮？其實除了年齡及維傳外，亦有一些其他會導致白髮的原因。今年一項研究發現，頭髮變白可能與毛囊裡的黑色素幹細胞逐漸失去正常的再生能力有關。

白頭髮｜ 頭髮為甚麼是黑色？

頭髮之所以是黑色，是因為毛囊裡有黑色素細胞，會在頭髮生長時製造黑色素，不過頭髮有自己的生長周期，每次重生成長時，都需要充能夠製造黑色素的細胞。

但隨著年齡增長，毛囊中的黑色素幹細胞會慢慢減少，加上周圍環境改變，無法順利生長。

白頭髮｜壓力是其中一個因素？

有關研究於今年10月發表於《Frontiers in Cell and Developmental Biology》，其整理了近年關於白髮與細胞老化的研究。研究發現，毛囊裡的黑色素幹細胞會逐漸失去正常的再生能力，而原因可能是壓力、氧化傷害，及細胞周圍的環境。