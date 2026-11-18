暗瘡的生長位置，有時可能是身體出問題的線索。在中醫的角度，暗瘡生在額頭、下巴、兩頰可以反映一些不少端倪，而只要改變兩個生活習慣，不但能緩解暗瘡粒粒，更能改善健康。
反映不同的身體狀態
額頭、下巴、兩頰車輪轉生瘡，是不少青春期孩子的困擾。中醫認為青春痘不只是皮膚問題，也可能與體內濕熱、飲食及作息有關。愛吃甜食、炸物，加上經常捱夜，可能促使肺胃積熱、濕熱上蒸，導致油脂分泌旺盛、毛孔堵塞。
中醫觀點認為，面部不同位置的痘痘，可能反映不同的身體狀態，例如額頭的暗瘡常與作息及心火旺有關，下巴、下顎周圍則常與內分泌、經期相關，生長在兩頰的暗瘡就可能多與肺、肝有關，而鼻頭生瘡則對應脾胃。
同時留意飲食作息
因此，調理青春痘不能只著眼於皮膚表面，也要留意飲食、睡眠與身體狀況。飲食方面宜減少甜食、油炸食物、奶製品及辛辣重口味食物，多吃蔬菜、補充水分，日常作息要避免捱夜，盡量在晚上11時前入睡，維持規律生活。
皮膚清潔亦十分重要，千萬不要用手擠壓暗瘡，以免留下暗瘡印或造成發炎擴散，每天以溫水搭配溫和潔面產品清潔2次即可，過度清潔可能會帶來反效果，洗臉後也要做好保濕。
如果暗瘡反覆發作、紅腫嚴重，或同時出現便祕、經期不規律等情況，或需要向專業人士求助，進一步評估體質及調理方向。