暗瘡的生長位置，有時可能是身體出問題的線索。在中醫的角度，暗瘡生在額頭、下巴、兩頰可以反映一些不少端倪，而只要改變兩個生活習慣，不但能緩解暗瘡粒粒，更能改善健康。

反映不同的身體狀態

額頭、下巴、兩頰車輪轉生瘡，是不少青春期孩子的困擾。中醫認為青春痘不只是皮膚問題，也可能與體內濕熱、飲食及作息有關。愛吃甜食、炸物，加上經常捱夜，可能促使肺胃積熱、濕熱上蒸，導致油脂分泌旺盛、毛孔堵塞。

中醫觀點認為，面部不同位置的痘痘，可能反映不同的身體狀態，例如額頭的暗瘡常與作息及心火旺有關，下巴、下顎周圍則常與內分泌、經期相關，生長在兩頰的暗瘡就可能多與肺、肝有關，而鼻頭生瘡則對應脾胃。