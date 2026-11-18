不少人每天都有喝茶的習慣，但除了喝多少，茶的種類、濃度及飲用溫度，也可能與心血管健康有關。一項針對內地近48.6萬名成人的研究發現，經常喝茶的人，罹患血管疾病的風險比不常喝茶者低約12%，其中每天喝6至8杯的人風險最低，但這不代表建議大眾每天喝到6至8杯。不過研究也發現，飲用過燙的茶反而與較高的血管疾病風險有關，顯示喝茶習慣與健康之間的關係，並非單純喝得愈多愈好。

研究追蹤近 48.6 萬人 常喝茶者心血管疾病風險較低 綜合《有線電視新聞網》(CNN)、《紐約郵報》(New York Post)報道，這篇由內地團隊主導的研究，於今年10月刊登於國際醫學期刊《內科醫學期刊》(Journal of Internal Medicine)，透過分析內地48萬5934名年齡介於30至79歲成人的健康資料，了解喝茶習慣與心血管疾病之間的關係，研究團隊除了記錄參與者喝茶的頻率，也調查飲用的茶類、茶濃度及溫度，並在平均約9年的追蹤期間，觀察他們心血管健康狀況。 在平均約9年的追蹤期間，研究團隊從受試者中記錄到超過14,800例心臟及血管相關疾病，包括心臟病、心肌梗塞、中風、肺源性心臟病及周邊動脈疾病，結果顯示與不常喝茶的人相比，經常喝茶者發生整體心血管疾病的風險降低約12%，且隨著喝茶量增加，風險呈現進一步下降的趨勢，其中每天飲用6至8杯者的風險最低。

紅茶、適中濃度關聯較明顯 喝太燙反增風險 除了喝茶頻率，研究也發現，不同茶類與心血管疾病風險的關聯有所差異，其中，相較於綠茶，飲用紅茶與較低血管疾病風險的關聯較為明顯，但不代表紅茶一定比綠茶更有益健康，而雖然紅茶與綠茶的原料都來自茶樹，但製作方式不同，綠茶通常透過蒸菁或炒菁抑制茶葉氧化，紅茶則經過較充分的氧化程序，使兩者在風味及成分組成上有所差異。 不過，美國急診醫學科醫生、喬治華盛頓大學公共衛生學院教授莉安娜溫(Leana Wen)表示，沒有必要因為這項研究，就要求習慣喝綠茶的人改喝紅茶，或讓原本喝紅茶的人改喝綠茶，兩種茶都可以是有益心臟健康飲食的一環。至於茶種濃度，研究發現，濃度適中的茶與較低心血管疾病風險的關聯，比淡茶或濃茶更為明顯，但茶的濃淡可能受到沖泡時間、茶葉與水的比例，及沖泡水溫等因素影響，因此研究結果並不代表茶泡得愈濃愈好。

喝極燙茶者血管疾病風險高 16% 生活習慣也有關 此外，飲用溫度也是關注的重點，研究發現，習慣喝非常燙的茶，與血管疾病風險較不常喝茶者高16%有關，相較之下，經常喝茶、沒有吸煙習慣且保持運動的人，心血管疾病風險比對照族群低46%，顯示喝茶習慣與其他生活慣因素，可能共同影響研究觀察到的健康差異。 茶葉含多種抗氧化成分 加糖可能影響原有特性 至於茶葉為何可能與心血管健康有關，報道指出，茶葉含有兒茶素及多酚等抗氧化成分，其中，兒茶素可能影響人體對膽固醇的吸收，並協助肝臟清除血液中的膽固醇；多酚則與減少氧化壓力、發炎反應及血壓調節有關，而當血液中的膽固醇長期過高，可能增加動脈粥狀硬化風險，進而提高心肌梗塞及中風的發生機會。