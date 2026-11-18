每到秋冬季節交替，不少人會發現耳朵開始出現奇怪的聲音，有時像蚊子在耳邊飛，有時像電流聲、蟬鳴聲，甚至伴隨耳悶、聽不清楚的情況。原本以為只是天氣變冷、睡眠不足，沒想到耳鳴卻反覆發作，嚴重時連工作、睡眠都受到影響。 頤鳴堂中醫診所徐瑋憶中醫師表示，秋冬氣溫變化大，鼻敏感、感冒及上呼吸道感染也較常見，可能影響耳咽管的通氣功能，讓中耳壓力調節出現問題，進而產生耳悶、耳內壓迫感，部分患者也會同時出現耳鳴。不過，耳鳴的原因相當多元，並非所有耳鳴都是耳內外壓力差所造成，若症狀持續或突然發生，仍應及早就醫確認原因。

秋冬耳鳴、耳悶是甚麼原因？可能與耳咽管功能有關 徐瑋憶中醫師指出，耳朵不只是負責聽聲音，也需要維持適當的壓力平衡。人體的中耳透過耳咽管與鼻咽部相通，耳咽管平時會在吞嚥、打哈欠等動作時短暫開啟，協助調節中耳壓力，讓鼓膜正常振動。 當秋冬氣溫驟降，鼻敏感、鼻塞或感冒發作時，鼻咽部黏膜可能腫脹，影響耳咽管正常開啟，使中耳通氣不順，造成中耳與外界的壓力調節失衡。這時就可能出現耳朵悶塞、彷彿隔著一層膜聽聲音，或吞口水時耳內有聲響等症狀。

此外，搭乘飛機、快速上下山等環境氣壓變化，也可能讓耳朵來不及調節壓力，引發耳悶甚至疼痛。 不過，耳鳴也可能與內耳疾病、聽力退化、噪音暴露、耳垢阻塞、藥物影響或其他健康問題有關。如果只有耳鳴，沒有明顯鼻塞，也不能直接認定是耳咽管出了問題；若合併眩暈、聽力下降或單側持續耳鳴，更需要進一步檢查。 耳鳴是火氣大嗎？中醫調理重視個人體質 從中醫角度來看，耳鳴的成因與個人體質、生活習慣及身體整體狀態有關，臨床上會依照症狀表現進行辨證，而不是所有耳鳴都使用同一種調理方式。

例如，長期熬夜、工作壓力大、容易煩躁，且耳鳴聲較明顯的人，醫師會評估是否伴隨肝火偏旺等證候；如果經常疲倦、食慾不佳、精神不濟，則可能需要從脾胃功能與氣血狀態進一步辨別。若同時有腰痠、睡眠不佳等情形，也需綜合評估其他可能的證候。 徐瑋憶中醫師提醒，中醫所說的「肝火旺」、「腎虛」等辨證概念，不等於現代醫學診斷的肝臟或腎臟疾病，也不能單憑耳鳴就自行判斷體質。臨床上應先釐清耳鳴的可能原因，再依個別狀況選擇合適的中醫調理方式。

秋冬耳鳴怎麼改善？日常做好 4 件事 第一，控制鼻敏感與鼻塞。秋冬容易出現過敏症狀，應減少接觸已知過敏原，保持環境清潔。若鼻塞、流鼻水持續，應適當就醫，不要長期自行使用鼻噴劑或其他藥物。 第二，避免用力擤鼻涕。鼻塞時應輕柔地分側擤鼻，避免過度用力增加耳部不適。若感到耳悶，可嘗試吞嚥、打呵欠等溫和動作；若出現疼痛，不要勉強用力鼓氣。 第三，減少噪音刺激。長時間使用耳機、音量過大或暴露在高噪音環境，都可能傷害聽力並加重耳鳴。使用耳機時應控制音量及時間，工作環境嘈雜時也要做好聽力防護。

第四，維持規律作息。熬夜、壓力及睡眠不足可能讓部分人的耳鳴更加明顯。建議固定睡眠時間、適度運動，避免過量攝取咖啡因或飲酒；若耳鳴影響入睡，也可透過放鬆練習改善睡眠品質。 突然耳鳴、聽力下降怎麼辦？出現這些症狀應立即就醫 徐瑋憶中醫師特別提醒，若耳鳴突然發生，尤其合併單側聽力下降、耳朵明顯悶塞，應立即尋求耳鼻喉科評估。突發性聽力損失有時會被誤認為只是耳朵塞住，延誤處理可能影響恢復機會。 若耳鳴伴隨劇烈眩暈、走路不穩、臉部歪斜、肢體無力或說話不清，更應立即就醫。即使沒有緊急症狀，只要耳鳴持續、反覆發作或影響生活，也建議接受聽力與耳部檢查。