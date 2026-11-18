手麻(手痺)竟是中風警號？手麻雖然在日常生活中極為常見，往往將被歸咎於姿勢不良或末梢循環欠佳，然而，臨床上有醫生指出，突發性或持續性的手麻，實則可能是腦血管病變(如急性中風)發出的早期臨床警訊。若患者在出現手麻的同時，合併出現 4 大核心神經系統或血管異常症狀，切勿嘗試以物理按摩緩解，應立即前往急症室求醫，以免延誤治療黃金窗口。醫生亦提供3項實用的自我觀察指標，助您初步辨識症狀是否源於單純的血液循環問題。
手痺｜突然單邊手痺恐中風徵兆？
營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享指，很多人會以為手麻是血液循環不好所致，而其實有可能是神經受到壓迫或刺激，而手指麻痺出現的位置有可能已是重要線索。麻痺主要集中的手指位置可能的病症原因包括：
1. 腕隧道症候群(正中神經受壓)
症狀：拇指、食指、中指及部分無名指出現麻、刺、觸電感，尤其夜間容易麻醒，甩手後稍為舒緩。
成因：應優先考慮腕隧道症候群，即手腕內的正中神經受壓。
2. 尺神經受壓
症狀：小指及無名指靠小指一側(尺神經)
成因：長時間將手肘擱在桌上，或睡覺時手肘彎曲過久，均可能增加尺神經受壓的機會。
3. 頸椎神經根受壓
症狀：手麻同時伴隨頸部痠痛、肩膀疼痛，甚至麻痛由頸部延伸至手臂或手指
成因：考慮頸椎神經根受壓。
４. 全身性問題有關
症狀：手麻
成因：糖尿病引起的周邊神經病變、維生素B12缺乏、甲狀腺問題、酒精相關神經損傷，以及某些藥物影響。
5. 中風
症狀：原本狀況良好，突然出現單側手臂或手腳麻木、無力，並伴隨嘴角歪斜、說話不清、走路不穩或視力異常
成因：有可能是中風
提醒：此時不應按摩，亦不應「睡一覺再看看」，而應盡快就醫
手痺｜3招自測血液循環好壞
劉醫生提醒，與其單憑「血液循環不好」作判斷，不如先留意以下線索：
哪幾根手指麻？
甚麼時候最容易麻？
有否合併無力、頸痛或其他神經症狀？
這些看似簡單的觀察，往往能協助醫生更快鎖定問題所在。手麻的位置，有如身體提供的一張地圖。出現手麻時，不宜第一時間只歸因於血液循環；真正需要留意的，可能是那條正在發出求救訊號的神經。