手麻(手痺)竟是中風警號？手麻雖然在日常生活中極為常見，往往將被歸咎於姿勢不良或末梢循環欠佳，然而，臨床上有醫生指出，突發性或持續性的手麻，實則可能是腦血管病變(如急性中風)發出的早期臨床警訊。若患者在出現手麻的同時，合併出現 4 大核心神經系統或血管異常症狀，切勿嘗試以物理按摩緩解，應立即前往急症室求醫，以免延誤治療黃金窗口。醫生亦提供3項實用的自我觀察指標，助您初步辨識症狀是否源於單純的血液循環問題。