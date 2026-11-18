不是用空氣清新機就可以穩妥地保護肺部！有營養師指出，有些人會為了保護自己的肺部，花錢買空氣清新機，並勤勤換濾網，但往往到肺部出現症狀才作保養。另外，其實吸煙人士的護肺動作有可能反增肺癌風險，營養師指出，有5類營養素有助保護肺部。此外，吸煙人士如果用錯方式「護肺」(例如亂吃特定營養補充品)，非但不能保命，反而可能大幅增加罹患肺癌的風險。營養師特別推介5類日常必吃的護肺黃金營養素，教透過飲食為肺部打造天然防護罩
護肺方法｜護肺唔只靠空氣清新機！
營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，隨著大眾對空氣品質的重視，購置高效能空氣清新機並定期更換濾網，已成為許多家庭守護呼吸道健康的標準配備，但單純依賴環境淨化設備屬於「被動防禦」，大眾往往在肺部出現器質性不適症狀後才開始重視內在調養，恐已錯失最佳預防時機。
護肺方法｜ 營養師教食5類護肺食物
營養師提醒，即使吃得養生，也不能抵銷抽煙、二手煙及油煙的傷害，但若每天該攝取的營養長期不足，也難以期望身體一直替你承受，若想照顧呼吸道健康，可先從餐盤加入以下5類食物：
1. 維他命C(番石榴、奇異果、蓮霧)
參與抗氧化作用，支持正常免疫功能。水果應確實進食，不要以為手搖飲中那片檸檬便足夠。
2. 十字花科蔬菜(椰菜、白蘿蔔、西蘭花)
提供膳食纖維及多種植化素。點餐時滑了半天菜單，最後一樣菜也沒點，這個習慣宜先改正。
3. β-胡蘿蔔素(紅蘿蔔、南瓜、番薯)
可在體內轉換為維他命A，幫助維持正常黏膜功能。不只眼睛需要，呼吸道同樣需要照顧。
4. 茄紅素(大番茄、小番茄)
屬具抗氧化作用的植化素。番茄煮熟並搭配適量油脂，有助茄紅素吸收；但不要把番汁當作蔬菜。
5. Omega-3與維他命E(魚類、堅果、植物油)
三文魚、鯖魚可補充Omega-3；堅果、植物油則是維他命E來源。油脂要挑選，也要注意份量，並非愈多愈好。
護肺方法｜煙民食1種保健品恐增肺癌風險
她提醒有吸煙習慣者，不宜自行服用高劑量β-胡蘿蔔素補充劑來「護肺」。研究反而發現，這樣可能增加肺癌風險。正常進食紅蘿蔔，與吞服高劑量補充劑是兩回事。
與其單靠某一種食物或補充劑，更實際的方向是：
戒煙
避開二手煙
減少油煙與空氣污染暴露
均衡飲食
規律運動
護肺並非單靠空氣清淨機或某一種「神奇營養素」。願意更換濾網之餘，也值得同樣重視每天的飲食與生活習慣，讓呼吸道得到實質支持。