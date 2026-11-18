不是用空氣清新機就可以穩妥地保護肺部！有營養師指出，有些人會為了保護自己的肺部，花錢買空氣清新機，並勤勤換濾網，但往往到肺部出現症狀才作保養。另外，其實吸煙人士的護肺動作有可能反增肺癌風險，營養師指出，有5類營養素有助保護肺部。此外，吸煙人士如果用錯方式「護肺」(例如亂吃特定營養補充品)，非但不能保命，反而可能大幅增加罹患肺癌的風險。營養師特別推介5類日常必吃的護肺黃金營養素，教透過飲食為肺部打造天然防護罩

護肺方法｜護肺唔只靠空氣清新機！

營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，隨著大眾對空氣品質的重視，購置高效能空氣清新機並定期更換濾網，已成為許多家庭守護呼吸道健康的標準配備，但單純依賴環境淨化設備屬於「被動防禦」，大眾往往在肺部出現器質性不適症狀後才開始重視內在調養，恐已錯失最佳預防時機。

護肺方法｜ 營養師教食5類護肺食物

營養師提醒，即使吃得養生，也不能抵銷抽煙、二手煙及油煙的傷害，但若每天該攝取的營養長期不足，也難以期望身體一直替你承受，若想照顧呼吸道健康，可先從餐盤加入以下5類食物：