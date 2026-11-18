當胃癌、十二指腸癌或胰臟癌發展至晚期，患者就可能會出現惡性胃出口阻塞，因難以下嚥或進食後會嘔吐，導致患者難以攝取足夠的營養。外科專科醫生石黃海指，目前治療的黃金標準為胃腸接駁，建議患者可考慮以內視鏡方式置入支架，減低手術風險，同時可維持基本生活質素。 惡性腫瘤阻通道 惡性胃出口阻塞一般是指沿著上腸胃引起胃出口的阻塞，主要是因胃以下及十二指腸以上出現腫瘤，阻塞胃或十二指腸的通道。癌症中以胰臟癌、胃癌、膽管癌、十二指腸癌及壺腹癌較為常見。此症多以惡性腫瘤為主，但偶有良性阻塞，如長期發炎的十二指腸潰瘍令出口收窄；或嚴重胰臟發炎令十二指腸腸道出現擠壓。

無法進食缺失營養 由於初期癌症多可以手術根治，較少出現阻塞，但大部分晚期胰臟周圍癌症未必適合接受手術，無法將腫瘤完全根治，如腫瘤持續增大，就會導致阻塞。石黃海指，因腫瘤阻塞食道及十二指腸的通道，導致食物無法通過，患者會無法進食，就算成功進食亦會嘔吐，未能由食物中攝取營養而愈來愈瘦，尤其是須接受化療的患者，情況會更為嚴峻。石黃海解釋，患者在嘔吐過程中或引起吸入性肺炎，亦可能導致食道受損、電解質失衡甚至缺水的情況。

非人人可做根治手術 在治療惡性胃出口阻塞時，會先了解腫瘤位置及如何引起出口阻塞，如患者可接受根治手術則最理想。「若腫瘤長在胰腺頭，可切除機會較大；惟不是所有情況都可根治，譬如病人年紀太大、有廣泛擴散狀況、腫瘤包圍血管等，則以紓緩性治療為主。」 目前紓緩性治療的傳統方式是胃腸接駁手術，以剖腹或微創方式直接接駁胃部及小腸，亦是現階段處理胃出口阻塞的黃金標準；另一方法是利用內窺鏡在十二指腸收窄的位置植入支架，成功率可達九成以上，但當收窄位置長度過長，則有機會未必適合，亦有病人因腫瘤持續增生至支架位置，都可再度引起阻塞。

只須留院一至兩日 近年有新手術方式，以胃鏡內視鏡超聲波在胃部內未受惡性腫瘤影響的位置，利用導管及超聲波找一條合適小腸，用新型支架直接接駁胃部至十二指腸或小腸，達到胃腸接縫的效果。石黃海指，此方式與在十二指腸收窄位置植入支架方式相若，卻有傳統開刀的手術效果(即做到胃腸接駁)，亦不會因惡性腫瘤持續生長而受影響。一般傳統手術須留院數天，也有食物限制；而置入支架當日已可進食流質食物，留院一至兩天就可出院。 很多不能接受手術的晚期癌症患者年紀較大，病情亦算嚴重，一般無法做手術的情況下會考慮接受化療或以紓緩治療為主，希望可提升整體生活質素，減少疼痛、症狀及控制病情。「如他們的基本生存功能如食飯、飲水及睡覺開始受影響，加上不斷嘔吐，都會導致他們的生活質素大打折扣，但他們在此情況下，仍非人人都可接受手術，或在十二指腸置入支架，只可以胃喉輸入營養液維生。然而此新手術方式未必需要全身麻醉，效果亦較顯著，有助他們在晚期正常生活。」