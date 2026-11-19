控糖絕非愈低愈好！有醫生指出，許多患者誤將血糖數值壓低視為治療成功的唯一標準，卻忽視了過度降糖所引發的低血糖危機。臨床數據顯示，一旦發生低血糖危機，患者的全因死亡風險有機會飆升高達2成，其危險性甚至遠超暫時性的高血糖。醫生特別點出3大關鍵症狀恐是低血糖症狀，教如何在醫生指導下安全評估減藥時機，真正穩住健康不傷身。

控血糖｜糖化血紅素是3個月的平均值

林醫生解釋指，HbA1c反映紅血球在約3個月壽命期間所接觸的平均血糖濃度。問題在於「平均」二字：同一平均值，可以代表血糖長期平穩，也可以代表高低波動劇烈。例如白天持續偏高、夜間或空腹時反覆偏低，兩者平均後仍可能落在理想範圍。換言之，單看HbA1c無法區分「穩定達標」與「高低起伏」。

血糖波動幅度平均值(MAGE)正是用以評估波動程度的指標。當MAGE過大，即使HbA1c理想，病人在清晨或空腹時間仍可能出現低血糖。老翁亦表示凌晨時分常因冒汗而起床，林醫生解釋這種情況是清晨或空腹時間出現的低血糖症狀。長者對低血糖的警覺症狀往往較不明顯，可能僅表現為