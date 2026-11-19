控糖絕非愈低愈好！有醫生指出，許多患者誤將血糖數值壓低視為治療成功的唯一標準，卻忽視了過度降糖所引發的低血糖危機。臨床數據顯示，一旦發生低血糖危機，患者的全因死亡風險有機會飆升高達2成，其危險性甚至遠超暫時性的高血糖。醫生特別點出3大關鍵症狀恐是低血糖症狀，教如何在醫生指導下安全評估減藥時機，真正穩住健康不傷身。
控血糖｜控血糖唔係愈低愈好！
腎臟科專科醫生林軒任在其facebook專頁上分享指，患有糖尿病的老翁覆診時，報告顯示他的糖化血紅素(HbA1c)成功降至5.8%的極佳水平。醫生見狀告訴他，可以開始停服餐前的降血糖藥了。惟老翁卻一臉恐懼地連連搖頭擔心血糖反彈而拒絕。他語帶委屈地反問：「控得太好也有錯喔？以前每次覆診都被念，現在終於考100分，你們反而要把我的武器收走。」林醫生完全明白患白的心情，因為對他而言，這並不只是一張冷冰冰的藥單，而是過去整整3年來，他每天忍痛「篤手指」驗血糖、狠心戒掉最愛的手搖飲品、風雨不改晚飯後到公園步行40分鐘，一點一滴血汗換來的抗糖成果。然而，醫學上講求的是「恰到好處」：到底血糖控制到甚麼程度，才真正適合安全減藥？
控血糖｜糖化血紅素是3個月的平均值
林醫生解釋指，HbA1c反映紅血球在約3個月壽命期間所接觸的平均血糖濃度。問題在於「平均」二字：同一平均值，可以代表血糖長期平穩，也可以代表高低波動劇烈。例如白天持續偏高、夜間或空腹時反覆偏低，兩者平均後仍可能落在理想範圍。換言之，單看HbA1c無法區分「穩定達標」與「高低起伏」。
血糖波動幅度平均值(MAGE)正是用以評估波動程度的指標。當MAGE過大，即使HbA1c理想，病人在清晨或空腹時間仍可能出現低血糖。老翁亦表示凌晨時分常因冒汗而起床，林醫生解釋這種情況是清晨或空腹時間出現的低血糖症狀。長者對低血糖的警覺症狀往往較不明顯，可能僅表現為
頭昏
步態不穩
反應遲緩
容易被誤認為老化或疲勞，直至發生跌倒或需急症處理才被發現。
控血糖｜「控得太好」為何反而要調整藥物？
過去醫學界曾認為血糖愈低愈好。2008年發表的ACCORD研究，納入逾過萬名心血管高風險糖尿病患者，一組將HbA1c嚴格控制至6%以下，另一組控制在7%至7.9%。結果顯示，嚴格控制組的死亡風險反而增加約兩成，研究因此提前終止。此後，醫學界普遍認同血糖控制應以「剛剛好」為原則，而非一味追求最低數值。
控血糖｜降血糖藥有低血糖風險？
此外，藥物類型亦影響低血糖風險。降血糖藥大致可分兩類：
1. 雙胍類(metformin)及一些新型降糖藥
單獨使用時較少引致低血糖
2. 磺脲類(sulfonylurea)及胰島素
有較高低血糖風險。
所以，美國糖尿病學會建議：
健康狀況良好的長者：HbA1c目標約為7.0%至7.5%以下；
身體狀況較複雜者：HbA1c目標可放寬至8.0%以下。
因此，而該名老翁服用磺脲類藥物HbA1c降至5.6%，臨床重點不在於數字多漂亮，而在於是否需要調整劑量以降低低血糖風險。
控血糖｜3大原因抗拒減藥
林醫生又指，病人對減藥的抗拒，往往源於3方面：
擔心前功盡棄
害怕被醫生放棄
失去「自己控制得住」的感覺。
研究顯示，以「身體虛弱」為理由說服長者減藥，接受度不足一成；但若解釋「減藥是為了避免低血糖」，則約四分之三的人願意接受。醫生方面亦存在類似張力。一項訪問全美445位醫生的問卷發現，面對健康狀況良好、HbA1c 6.3%的長者，不足一半的醫生會選擇減藥。加藥容易帶來三方成就感，減藥最好的結果卻是「甚麼事都沒發生」，這種成功不易被看見。
血糖控制的重點不在於追求最低數字，而在於是否平穩、是否安全。減藥並非退步，而是根據病人整體狀況作出的專業判斷；它既可視為對病人長期努力的肯定，也是一條有需要時可再調整的路徑。臨床決策應綜合HbA1c、血糖波動、藥物類型、腎功能及病人年齡與共病情況，而非單憑一個數字決定加減。