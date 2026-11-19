感冒｜感冒時食辣可紓緩鼻塞 食雪糕可止喉痛？醫生揭僅8情況須戒口

感冒時需要戒口嗎？罹患上呼吸道感染(感冒)期間，日常飲食該如何調整往往令患者無所適從。坊間流傳「食辣發汗散寒」或「食冰鎮靜咽痛」等偏方，但同時亦有「刺激性飲食會加劇發炎」的警告，令人難辨真偽。有醫生逐一拆解辛辣與冰冷食物對病程的實際影響，並指出，感冒期間無須過度自我設限，唯有在伴隨「8大特定臨床症狀或體質狀況」時，才須嚴格避開辛辣與生冷刺激。

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，感冒時可否吃辣或吃冰，醫學上並無絕對禁忌，關鍵在於症狀與個人體質。辛辣與低溫本身通常不會令病毒增加，亦不會直接延長病程。較實用的原則是，進食後感到舒服便可；若引起刺激或不適，便應暫停。

1. 辛辣食物：短暫紓緩不等於治療

小量辣椒素或可暫時增加鼻水分泌、令鼻腔較通暢，痰液也可能較易排出。然而，這種效果只屬短暫紓緩，既不能殺滅病毒，也不能治癒感冒。

以下情況宜避免辛辣：