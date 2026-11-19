感冒時需要戒口嗎？罹患上呼吸道感染(感冒)期間，日常飲食該如何調整往往令患者無所適從。坊間流傳「食辣發汗散寒」或「食冰鎮靜咽痛」等偏方，但同時亦有「刺激性飲食會加劇發炎」的警告，令人難辨真偽。有醫生逐一拆解辛辣與冰冷食物對病程的實際影響，並指出，感冒期間無須過度自我設限，唯有在伴隨「8大特定臨床症狀或體質狀況」時，才須嚴格避開辛辣與生冷刺激。
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，感冒時可否吃辣或吃冰，醫學上並無絕對禁忌，關鍵在於症狀與個人體質。辛辣與低溫本身通常不會令病毒增加，亦不會直接延長病程。較實用的原則是，進食後感到舒服便可；若引起刺激或不適，便應暫停。
1. 辛辣食物：短暫紓緩不等於治療
小量辣椒素或可暫時增加鼻水分泌、令鼻腔較通暢，痰液也可能較易排出。然而，這種效果只屬短暫紓緩，既不能殺滅病毒，也不能治癒感冒。
以下情況宜避免辛辣：
喉嚨紅腫或吞嚥疼痛
進食辛辣後咳嗽明顯加劇
有胃酸倒流、胃痛或肚瀉
因辛辣大量出汗而未補充水分
若正處於喉嚨發炎、劇烈乾咳或胃腸不適，辣椒可直接刺激充血腫脹的咽喉黏膜及胃壁，可能加重咽痛、誘發咳嗽反射，甚至引起胃酸倒流。
2. 冰凍食物：不會令感冒惡化，惟部分體質需審慎
冰水、雪條或雪糕一般不會令感冒惡化。喉嚨疼痛時，低溫可暫時麻痺痛感、減輕腫痛；美國疾病管制與預防中心亦建議，喉嚨痛時可含冰粒或吃雪條。惟若主要表現為鼻敏感、氣喘體質、劇烈咳嗽或濃痰，則宜避免冰凍食物。低溫較易刺激氣管平滑肌收縮，誘發迷走神經反射，令咳嗽加劇。
進食冰凍食物後若出現以下情況，應改飲溫水：
咳嗽明顯增多
痰液更難咳出
氣喘或呼吸道對冷刺激敏感
腸胃不適或肚瀉
感冒｜3情況下飲用溫水較穩妥
黃醫生強調，感冒並非絕對不能吃辣或吃冰，但需視乎身體條件是否配合。若不清楚自身狀況，飲用溫水較為穩妥。
喉嚨痛可少量吃冰以暫時止痛；但若同時鼻塞，還是宜飲溫水。
鼻塞可小量吃辣；但若同時喉嚨痛，還是宜飲溫水。
無論吃冰或吃辣，若進食後刺激咳嗽、胃痛或肚瀉，不應勉強。
相對食物溫度，更值得關注的是：補充足夠溫水、正常進食、充分睡眠、避免酒精與吸煙，以及避免過燙飲食。