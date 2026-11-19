多吃蔬菜：除了選擇白肉，以植物性蛋白質取代部分紅肉也是不錯的選擇，如板豆腐、嫩豆腐等未經油炸豆製品，既低脂又健康。至於打邊爐時必備的丸物、魚餃等加工火鍋料，含有較多油脂、鈉、磷及食品添加劑，建議以高纖蔬食及菇類取代，有助增加纖維、維他命、礦物質及植化素的攝取。搭配的主食也選擇南瓜、芋頭、粟米或番薯等全榖雜糧類，能提供纖維，增加飽足感，又能促進腸道蠕動、改善便秘，維持腸道健康。