近日天氣轉涼，大家都習慣在冬季吃羊肉煲、打邊爐等暖身。但這些補鍋物常常使用高油脂、重調味的烹調方式，容易令人攝取過多熱量、飽和脂肪及鈉，影響體重及三高控制；加上冬季氣溫驟降、日夜溫差大，成為誘發心血管疾病的肇因。因此心血管疾病患者及高危人士應多加留意，避免過度進補造成身體負擔。
3招護心飲食秘訣
大家在打邊爐或煮鍋物時，可以採取3招護心飲食秘訣，包括以白肉代替紅肉，多吃高纖蔬食，以及使用天然食材熬湯頭。
白肉代替紅肉：冬季常見於餐桌的羊肉、牛肉及豬肉等，均為紅肉，飽和脂肪含量較高，大量攝取不利血脂控制。最好改用魚肉、去皮雞肉等白肉取代部分紅肉，鯛魚、鱸魚、三文魚等入鍋都很適合，尤其是三文魚含有豐富的Omega-3脂肪酸，有助維持心血管健康，且魚肉質地細嫩、易於消化，適合咬合力退化的長者及童食用。
多吃蔬菜：除了選擇白肉，以植物性蛋白質取代部分紅肉也是不錯的選擇，如板豆腐、嫩豆腐等未經油炸豆製品，既低脂又健康。至於打邊爐時必備的丸物、魚餃等加工火鍋料，含有較多油脂、鈉、磷及食品添加劑，建議以高纖蔬食及菇類取代，有助增加纖維、維他命、礦物質及植化素的攝取。搭配的主食也選擇南瓜、芋頭、粟米或番薯等全榖雜糧類，能提供纖維，增加飽足感，又能促進腸道蠕動、改善便秘，維持腸道健康。
天然湯底：包裝湯包、濃縮高湯含有較多鹽分，若再搭配沙茶醬、豆瓣醬及豉油等沾醬，容易攝取過多鈉，長期下來會影響血壓控制。可改用天然食材熬煮的湯底，例如葱、紅白蘿蔔、番茄及粟米，再搭配昆布、柴魚片或老薑，沾醬則可使用葱、薑、蒜、辣椒、蘿蔔泥、檸檬汁或白醋來調製，利用食材本身的鮮甜風味，減少對重味調味料的需求。