不少人都投資股市，希望能得到理想的回報，只是近期股市異常波動，尤其是美股經常千點上落，令很多投資散戶難以安寢。這些股市波動可能引發壓力反應，出現心悸、胸悶、冒汗及失眠等症狀；若情緒長期隨股價起伏，甚至影響工作、睡眠和家庭關係，就需要檢視睇市習慣，有需要要時更要尋求專業協助。

變成情緒追逐

由於股價上落而引起的短暫緊張、心跳加快，不代表出了問題，但當壓力持續存在，身體長期處於高度警戒狀態，則可能會影響睡眠、情緒及生活質素。

為何股票下跌特別令人難受？這與人們面對損失的痛苦有關，損失通常比獲得同等利益的快樂更為強烈。此外，尚未虧損便擔心被綁死、存款縮水，屬於預期性焦慮，而看到別人賺錢後急著入場，則可能受到錯失恐懼影響，令投資變成情緒追逐。

故此當大腦會將股價大跌解讀為威脅，可啟動交感神經及壓力荷爾蒙反應，使心跳加快、血壓上升、呼吸變急、肌肉緊繃。若收市後仍反覆計算損益、懊惱買賣時機，大腦難以放鬆，也容易陷入失眠、煩躁及注意力下降的循環。