不少人都投資股市，希望能得到理想的回報，只是近期股市異常波動，尤其是美股經常千點上落，令很多投資散戶難以安寢。這些股市波動可能引發壓力反應，出現心悸、胸悶、冒汗及失眠等症狀；若情緒長期隨股價起伏，甚至影響工作、睡眠和家庭關係，就需要檢視睇市習慣，有需要要時更要尋求專業協助。
變成情緒追逐
由於股價上落而引起的短暫緊張、心跳加快，不代表出了問題，但當壓力持續存在，身體長期處於高度警戒狀態，則可能會影響睡眠、情緒及生活質素。
為何股票下跌特別令人難受？這與人們面對損失的痛苦有關，損失通常比獲得同等利益的快樂更為強烈。此外，尚未虧損便擔心被綁死、存款縮水，屬於預期性焦慮，而看到別人賺錢後急著入場，則可能受到錯失恐懼影響，令投資變成情緒追逐。
故此當大腦會將股價大跌解讀為威脅，可啟動交感神經及壓力荷爾蒙反應，使心跳加快、血壓上升、呼吸變急、肌肉緊繃。若收市後仍反覆計算損益、懊惱買賣時機，大腦難以放鬆，也容易陷入失眠、煩躁及注意力下降的循環。
減壓8步穩住情緒
不想被股市打亂生活，可以考慮這樣做：
固定時間睇市：設定每天查看股價行情的時段，減少每隔幾分鐘便拿起手機查股價，保留與市場資訊分開的休息時間。
練習腹式呼吸：緊張時可嘗試吸氣約4秒、吐氣約6秒，持續3至5分鐘，依舒適程度調整，不必勉強憋氣。
維持規律運動：透過快走、踏腳踏車或游泳等活動，讓壓力有出口，也有助改善情緒和睡眠。
優先照顧睡眠：固定起床時間，睡前1小時減少接觸股市資訊，避免為了追行情犧牲睡眠。
辨識災難化思考：釐清自己擔心的是已發生的損失，還是想像中的最壞結果。
管理財務風險：避免借貸投資或使用超出承受能力的槓桿，預留生活費、醫療費及緊急預備金，降低財務壓力。
維持社交活動：安排陪伴家人、散步、閱讀及朋友聚會，讓日常生活有股市以外的重心。
必要時尋求專業協助：若失眠、焦慮、恐慌或心悸持續，並影響到工作及生活，便應找專業評估，再根據情況接受適當的治療和跟進。