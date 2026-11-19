台灣藝人豬哥亮的女兒謝金晶曾因乳房健康問題引發關注。據媒體報道，謝金晶今年初發現右乳有硬塊，檢查確診為良性纖維腺瘤，原本以為定期追蹤即可，沒想到短短8個月，腫瘤竟增大至4.2厘米，左乳也出現1.2厘米的新腫塊，讓她相當震驚與擔憂。 謝金晶的經歷也讓不少女性開始緊張：乳房摸到硬塊，檢查說是良性，就真的不用擔心嗎？腫瘤長到多大需要開刀？翰鳴堂中醫診所院長賴睿昕中醫師表示，乳房纖維腺瘤雖然多屬良性，但不能只憑一次檢查結果就掉以輕心。是否需要手術，必須綜合評估腫瘤生長速度、影像與病理結果、症狀及個人狀況，尤其短時間內明顯變大的腫塊，更應盡快回乳房外科重新評估。

乳房良性腫瘤需要開刀嗎？ 5 種情況應提高警覺 短時間內快速長大 如果原本只有1、2厘米的腫塊，幾個月後就明顯增大，即使先前檢查為良性，也應重新確認。快速生長不代表一定是乳癌，但需要排除葉狀腫瘤等其他病變，必要時進一步切片或手術。 腫瘤體積過大 當纖維腺瘤長到數厘米，尤其達到約4厘米以上，或持續增大時，就值得與乳房外科醫生討論手術的必要性。不過，並沒有適用所有人的單一開刀尺寸標準，仍須依影像、病理與臨床表現判斷。

影像或切片結果有疑慮 若乳房超聲波或乳房造影出現可疑變化，切片結果又無法充分解釋影像，不能因為報告出現「良性」兩個字就停止追蹤，必要時應進一步檢查。 腫塊造成疼痛或乳房變形 腫瘤逐漸增大，造成明顯壓迫感、疼痛或乳房外觀改變，已影響生活質素時，可以與醫生討論是否切除。 出現其他異常警號 如果硬塊固定、不易推動，或伴隨乳房皮膚凹陷、橘皮樣變化、乳頭新出現的凹陷及血性分泌物，應儘快就醫檢查。這些症狀不一定代表惡性，但不能只靠自行觀察。

乳房纖維腺瘤可以靠中醫調理嗎？不能取代必要檢查與手術 賴睿昕中醫師表示，中醫看待乳房不適，會依個人體質、月經周期、情緒、睡眠及其他症狀進行辨證，針對乳房脹痛、經前不適等問題，評估是否適合中藥調理與生活作息調整。 從中醫理論來看，部分乳房不適可能與氣機不暢、痰凝等辨證有關，但這些中醫證型不能直接等同於現代醫學診斷的纖維腺瘤，更不能藉由觸診或症狀判定腫瘤良惡性。 尤其必須提醒，目前沒有充分證據證明中藥能可靠地消除乳房纖維腺瘤。如果腫瘤已經快速長大、影像出現疑慮，或乳房外科醫生建議進一步切片及手術，就應優先完成必要的醫療評估，不能因為想先吃中藥觀察而延誤處置。

中醫可以在適當的醫療評估下，協助改善部分不適及術後調養，但不能取代影像檢查、病理診斷或必要手術。若正在服用中藥或保健食品，也應主動告知外科醫生，以利安排安全的治療計劃。

乳房摸到硬塊怎麼辦？定期追蹤、留意變化 賴睿昕中醫師提醒，女性平時可以留意乳房是否出現新的硬塊、大小改變或皮膚異常，但自我觸摸不能取代專業檢查。發現腫塊後，應依年齡、症狀及個人風險，接受乳房超聲波、乳房造影或其他適當檢查。 謝金晶的案例也提醒女性，乳房腫塊不是每一顆都必須開刀，但也不是只要確診良性就能永遠不管。真正重要的是定期追蹤、掌握變化，遇到快速增大或檢查結果有疑慮時，及早覆診評估。 良性不等於永遠安全，腫瘤變大也不等於一定是癌症。該追蹤時確實追蹤，該切片時不要拖延，該手術時就應認真評估。與其因為害怕而逃避檢查，不如及早釐清腫瘤性質，才能為自己的健康做出更合適的決定。