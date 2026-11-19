走路變慢、上樓梯容易喘、起身得扶著椅子，許多人往往沒有察覺身體功能正在改變。醫生提醒，隨著年齡增長，應及早建立健康老化觀念，做好三高管理、疫苗接種及肌力維持與防跌三件事，降低慢性病與失能風險，維持日常生活的行動力。
健康老化及早準備 定期檢查掌握身體狀況
亞洲大學附屬醫院神經醫學中心副院長林志隆表示，健康老化涵蓋心血管疾病預防、季節性流感及新冠疫苗接種、肌力與防跌、銀髮營養及代謝症候群管理等面向。大眾可透過定期健康檢查，了解身體組成、骨質密度及相關篩查結果，若發現異常，應進一步就醫確認，避免等到症狀明顯才處理，增加後續照護負擔。
三高控制不能只靠感覺 日常飲食與用藥都重要
心臟內科主任王宇澄指出，血脂異常往往沒有明顯症狀，不能只憑身體感覺判斷健康，大眾應定期檢查血壓、血糖及血脂，並依照醫囑規律用藥，降低心血管疾病風險。
日常生活也應配合調整，包括減少油炸食物及加工食品攝取、戒煙與規律活動，維持心血管健康。若突然出現胸口壓迫感、冒冷汗，合併呼吸困難，或疼痛延伸至手臂、下巴等症狀，應提高警覺並立即打999，爭取急救時間。
秋冬流感好發 慢性病與心血管疾病患者更要留意
時值秋冬季節，流感預防也是健康老化的重要一環。家醫科主任林益卿表示，流感感染可能增加心血管事件風險，原有心臟病或曾中風者，也較容易發生嚴重併發症，建議依接種建議及早接種流感疫苗，降低感染及重症風險。
此外，長者及慢性病患者，若出現發燒、咳嗽、全身痠痛等疑似流感症狀，應儘早就醫，由醫生評估是否需要使用抗病毒藥物，避免延誤治療時機。除了流感疫苗，也應依年齡、健康狀況及醫生建議，評估其他適合接種的疫苗，做好感染預防。
買菜提不動、起身費力 留意肌力流失警號
隨著年齡增長，肌肉量與身體功能可能逐漸下降，買菜提不動、從椅子起身費力、步伐變慢等情況，都可能是肌力流失的警號。若發現日常活動愈來愈吃力，應及早接受肌力與身體功能評估，並透過適度運動及均衡營養維持肌肉量，減緩功能退化。
肌力下降也會影響平衡能力，增加跌倒及骨折風險。除了維持活動習慣，家中也應移除走道雜物、加強照明，並改善浴室防滑設施，降低長者跌倒後受傷甚至失能的可能性。
從日常累積健康習慣 維持行動力與生活品質
林志隆醫生表示，健康老化需要持續落實於生活中，家人也可陪伴長者關心健康檢查及篩檢結果，若發現異常，應進一步就醫確認。平時則要按時用藥、依建議接種疫苗、每餐攝取足夠營養，並維持適度活動，同時留意肌力變化及居家安全。
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