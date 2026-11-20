許多中高齡長輩在社交場合常面臨尷尬情境，明明沒有遇到傷心事，卻持續流眼淚，出門一吹到風，更是如斷線珍珠般滑落。隨身必須準備大量紙巾頻頻擦拭，不僅眼周皮膚紅腫破皮，視線也常被淚水模糊。許多人將這類「流眼水」現象，歸咎於正常老化或乾眼症，只能默默忍受。臺北市立聯合醫院忠孝院區眼科主治醫生邱冠傑提醒，這極有可能是「鼻淚管阻塞」(nasolacrimal duct obstruction, NLDO)發出的警號，這種症狀是可透過微創導管介入獲得改善。

淚水無處去直接溢淚 鼻淚管阻塞存在高風險 邱冠傑醫生解釋，眼睛淚腺會持續分泌淚水滋潤眼球，多餘淚水原本應經由，眼頭內側的淚孔、淚小管、淚囊，順著專屬下水道「鼻淚管」流入鼻腔排出。一旦這條排水通道發生狹窄，淚水便會直接溢出眼眶，形成臨床上的「溢淚」。此狀況好發於中老年族群，且女性發生比例約為男性的兩倍。除了年齡增長導致組織退化之外，以下幾個常見因素也可能增加阻塞機率： 鼻腔相關疾病、慢性發炎影響通道；

過去臉部曾經受過顏面外傷；

長期使用特定成分之眼藥水。

滯留的淚水若長期積累，如同死水停留在管路中，極易孳生細菌，可能引發急性淚囊炎或蜂窩性組織炎，對視力造成嚴重威脅。 輕微阻塞可輔助按摩 導管擴張術如何建立暢通 在臨床處置方面，邱冠傑醫生表示，對於輕微或早期阻塞，通常會先嘗試眼藥水治療，並配合局部按摩作為輔助。若阻塞狀況較為嚴重，臨床上常以「微創淚道導管手術」，處理方式包含「鼻淚管氣球擴張術合併矽膠管植入」。 這類微創技術運用，特製微小氣球導管，從眼頭原生的淚液通道，深入阻塞部位撐開狹窄處，隨即置入具生物相容性的矽膠導管以維持通道。此處置毋須在臉部皮膚劃刀，與傳統手術相比，組織破壞較小，術後通常在一至兩個月後，於門診將導管取出即可。

秋冬冷風吹加劇流淚 尋求專科評估避開視力威脅 時值秋冬交替之際，冷風吹拂往往會讓溢淚症狀更加明顯，日常護理上，應特別留意眼部清潔與避風保護。邱冠傑醫生呼籲，若發現自身頻繁流眼水、眼部異常分泌物增多，或眼頭內側出現紅腫熱痛等情形，切勿自行判斷為乾眼症而延誤就醫。建議及早尋求具備眼整形次專科專業的眼科門診進行詳細檢查，透過精確評估與疏通處置，有機會擺脫頻繁擦眼淚的困擾，降低眼部感染風險。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】