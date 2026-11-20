一位46歲吳姓女士日前突然出現左側手腳無力、口齒不清，送抵光田醫院時人還能行走，影像卻顯示右側中大腦動脈已完全阻塞。光田綜合醫院神經放射科嚴寶勝副院長提醒，中大腦動脈供應大腦半球多個重要功能區，一旦血流中斷，可能造成大範圍腦梗塞，神經功能也可能在短時間內迅速惡化。

到院時還能走路卻已腦中風 檢查發現大腦動脈完全阻塞 醫療團隊診斷後隨即啟動取栓治療，原以為是常見的血栓造成大血管阻塞，沒想到第一次取栓時並未吸出明顯血塊，血流也未恢復。嚴寶勝副院長形容，一般血栓型中風就像「水管裡塞了一隻襪子」，把堵塞物取出就能恢復暢通。但吳女士的情況不同，真正出問題的是血管本身。血管壁因發炎而腫脹，造成管腔逐漸狹窄，嚴重時甚至完全閉塞，最終中斷腦部血流，引發急性腦中風。 中風症狀輕微不代表病情不重 側支循環可能暫時維持腦部血流

像吳女士這樣，到急症室時雖然只是單側肢體無力，意識清楚，甚至還能走路，很容易讓人誤以為病情不重。但如果腦部大血管已完全阻塞，當下還能維持功能，往往仰賴側支循環暫時供應血流。一旦代償撐不住，症狀可能在短時間內快速惡化。若血管沒有及時打通，腦組織會持續缺血、壞死，能恢復的腦細胞也會一分一秒減少，最後可能留下偏癱、失語等嚴重後遺症，甚至危及生命。

血管發炎造成腦中風 改採支架輔助顱內溶栓術恢復血流 回頭追查病史，才發現吳女士曾在其他醫院有乾燥症的就醫紀錄。風濕免疫科洪國棟醫生說，自體免疫疾病的表現千變萬化。乾燥症除了眼乾、口乾，也可能侵犯關節、神經、肺部和血管，血管壁一旦發炎、狹窄，少數患者會影響到腦部血流，甚至中風。有些人是先因為關節痛、神經症狀或肺部問題就醫，才發現背後是乾燥症。 既然問題出在血管本身發炎、腫脹，治療方式就不能完全照一般血栓型中風反覆抽吸處理。嚴寶勝副院長表示，發炎中的血管較為脆弱，介入過程若反覆拉扯，反而可能增加血管損傷風險，因此團隊改採支架輔助顱內溶栓術，先以可回收支架暫時撐開狹窄血管，再從局部灌注藥物，逐步恢復腦部血流。

跨專科治療後神經功能改善 3 個月後恢復正常生活 經神經醫學部、神經放射科和風濕免疫科共同悉心治療下，吳女士數小時內神經功能就顯著改善，出院時已沒有明顯後遺症。3個月後覆診，走路、手腳活動和說話都恢復正常，工作和日常生活也沒有受到影響。 這個案例已於今年7月發表在國際期刊 Journal of Inflammation Research，據文獻檢索。 突然嘴歪、手腳無力、說話不清 記住「微笑、舉手、說你好」 光田腦中風中心提醒，中風症狀即使看起來不嚴重，也不能等，如果突然出現嘴角歪斜、單側手腳無力或說話不清，可用「微笑、舉手、說你好」快速檢查，只要有一項做不到，就應立刻打999送醫。就醫時請記下發病時間，並主動告訴醫生過去的病史，特別是乾燥症等自體免疫疾病，這些資訊能幫助醫生更快判斷病因、選擇適合的治療，把握黃金救治時間。