不少人因想維持血壓，及保護血管而避免食水果，不過其實水果不只含有果糖，也含有多種不同營養如鉀、膳食纖維及維他命等，是維持心血管健康中非常重要的一環。日本老年醫學科專科醫生下方浩史提醒，高齡者更須食水果，建議可由每日一個橙開始。

下方浩史指，水果可幫助保持血管彈性、幫助排便、延緩老化等，加上水果富含鉀，減少鈉對血壓的影響，幫助鈉隨尿液排出，也有助血管壁放鬆。另外膳食纖維有助維持腸道功能、改善便秘；水果中的維他命C具抗氧化作用，有助免疫系統正常運作，亦可預防心血管疾病的發生。

血管健康｜推介水果：柑橘類

柑橘類富含維他命C，其中下方浩史推介日本的溫州蜜柑，指其含有β-隱黃素，有強大的抗氧化能力。他亦建議如本身沒有食水果的習慣，可由方便食用的柑橘類開始，每日食一個(或100克)起，建立每天食水果的習慣。

血管健康｜推介水果：香蕉

香蕉中含有豐富的鉀，有助降血壓。不過食香蕉時要注意，一條香蕉並不等如一份水果，半條較大的香蕉(約70克)可當成一份。

血管健康｜推介水果：奇異果

奇異果含有豐富的鉀及維他命C，另外酵素能幫助夜晚消化道蠕動。其營養密度高，被譽為超級食物。