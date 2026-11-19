組織碎化技術(Histotripsy)於2024年8月引入本港，當時以治療肝癌為主，港大醫學院研究團隊利用此技術成功為兩名患者治療腎癌，成為亞洲首例。同時，研究團隊繼續招募合適腎癌患者參與研究，為累積國際實證作出貢獻。

港大醫學院臨床醫學學院外科學系臨床教授兼李樹芬醫學基金會教授(外科)陳智仁教授指，組織碎化技術利用聚焦超聲波，令目標癌細胞不斷膨脹和收縮，破壞細胞膜而令其壞死液化，再被身體清除。

治療新選擇

腎癌多發生於腎的腎皮質(外層)，患者或出現血尿、腰痛、腹部腫塊等徵狀，而大部分個案是於電腦掃描等影像檢查中意外發現。港大醫學院臨床醫學學院外科學系臨床助理教授梁崇禮醫生表示，「治療方法主要為手術切除、消融治療，或晚期的藥物治療。若腫瘤細小亦可考慮先觀察。」組織碎化技術屬非入侵性，毋須打開切口，過程無痛，可考慮作為治療新選擇；儀器生產商亦就用於腎癌治療向FDA提交申請，現正等待審批中。