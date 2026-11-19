組織碎化技術(Histotripsy)於2024年8月引入本港，當時以治療肝癌為主，港大醫學院研究團隊利用此技術成功為兩名患者治療腎癌，成為亞洲首例。同時，研究團隊繼續招募合適腎癌患者參與研究，為累積國際實證作出貢獻。
港大醫學院臨床醫學學院外科學系臨床教授兼李樹芬醫學基金會教授(外科)陳智仁教授指，組織碎化技術利用聚焦超聲波，令目標癌細胞不斷膨脹和收縮，破壞細胞膜而令其壞死液化，再被身體清除。
治療新選擇
腎癌多發生於腎的腎皮質(外層)，患者或出現血尿、腰痛、腹部腫塊等徵狀，而大部分個案是於電腦掃描等影像檢查中意外發現。港大醫學院臨床醫學學院外科學系臨床助理教授梁崇禮醫生表示，「治療方法主要為手術切除、消融治療，或晚期的藥物治療。若腫瘤細小亦可考慮先觀察。」組織碎化技術屬非入侵性，毋須打開切口，過程無痛，可考慮作為治療新選擇；儀器生產商亦就用於腎癌治療向FDA提交申請，現正等待審批中。
翌日出院腎功能穩定
港大研究團隊期望招募共15名早期局限性腎細胞癌患者，透過組織碎化技術治療，以評估安全性及療效，港大醫學院臨床醫學學院癌症醫學中心臨床腫瘤學系臨床助理教授趙健良醫生指，治療後會定期做影像檢查跟進病情，監察治療反應、腫瘤體積變化、抗癌免疫反應等。梁崇禮續指，10月13日已完成首兩例治療，每例均於1小時內完成，翌日可出院及回復日常活動，兩周後腎功能穩定沒變差，也未發現併發症。港大醫學院臨床醫學學院放射診斷學系名譽臨床副教授劉泳恆醫生補充，從影像檢查可見，組織碎化技術可精準針對腫瘤，減少正常組織的破壞，有助保存腎功能。
猶如無事發生
71歲的李先生為其中一個案例，多年前曾接受腹腔手術，常規檢查下發現腎癌，當時擔心要再做手術，轉介至泌尿科得知無創無痛的組織碎化技術，故決定接受治療。「治療過程猶如無事發生一樣，術後即日已可正常進食。」陳智仁補充，每個患者病情不同，而組織碎化技術安全性高，期望將來可與其他治療方案配合，達到協同效應，提升治療效果。希望參加研究計劃的腎癌患者可向泌尿科醫生查詢及轉介，或致電3153 9000查詢。